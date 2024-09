DJ Fitch bestätigt Deutschlands Bestnote "AAA" - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Fitch Ratings hat die Top-Bonitätsnote für Deutschland mit stabilem Ausblick bestätigt. Das "AAA"-Rating reflektiere die diversifizierte Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung und die starken Institutionen, so Fitch. Außerdem verwies die Agentur auf die umsichtige Haushaltspolitik und die sehr niedrigen Finanzierungskosten. Die hohen Handelsbilanzüberschüsse zeigten die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Exportsektors. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten seien allerdings schwach. Es gebe langfristige strukturelle Herausforderungen.

Fitch sorgt sich wegen der politischen Unsicherheit. Die Ampel-Koalition habe deutlich an Vertrauen eingebüßt. Große Reformen seien bis nach der Wahl im September 2025 verschoben worden. Die Erosion des Vertrauens in die etablierten Parteien zeige sich in der gestiegenen Popularität von AfD und BSW.

September 14, 2024 05:37 ET (09:37 GMT)

