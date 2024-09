Saint Jorioz, Frankreich (ots/PRNewswire) -SeaBubbles, französischer Pionier für emissionsfreie Tragflächenboote, verstärkt sein Engagement für den ökologischen Wandel mit der Einführung von SmartBubble, einem neuen Flugbootmodell, das modernste Technologie mit ikonischem Design verbindet. Dieses innovative Boot, das bis zu acht Personen bei einer Geschwindigkeit von 16 Knoten (30 km/h) befördern kann, bringt seine Passagiere auf einen geräuschlosen und umweltfreundlichen Flug, der sich ideal für Wassertaxidienste und den Stadtverkehr eignet.SmartBubble: Konzentration von Technologie und DesignNach dem Erfolg der ersten öffentlichen Linie auf dem Annecy-See, wo Hunderte von Passagieren das einzigartige Gefühl des Fliegens an Bord von The Bubble (4-Sitzer-Modell) erlebten, erreicht SeaBubbles mit der Homologation des SmartBubble (8-Sitzer-Modell) und seinen vier Patenten, darunter die einziehbaren Flügel (Foils), einen neuen Meilenstein.Die SmartBubble-Technologie ist auf Energieeffizienz ausgerichtet. Die mit automatischen Klappen ausgestatteten Unterwasserflügel (Foils) ermöglichen das Fliegen bei niedrigen Geschwindigkeiten und sparen 40 % der benötigten Energie. Dieses einzigartige Boot wurde soeben auf dem Cannes Yachting Festival zum ersten Mal zu Wasser präsentiert.SeaBubbles stärkt Flugsteuerungs-Kompetenz durch Übernahme von NeoceanSeaBubbles kündigt außerdem den Erwerb der Neocean-Technologie an, um die Entwicklung der Flugsteuerungsexpertise, insbesondere bei "Inverted T"-Flügeln (Foils), zu beschleunigen. Neocean ist bekannt für die Entwicklung des Overboats, eines Foiling-Katamarans mit bewährter Stabilität und Manövrierfähigkeit.SeaBubbles ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Tragflächenschifffahrt, einer Technologie zur Verbesserung der Energieeffizienz von Booten, insbesondere von Elektrobooten. Das Flugsteuerungssystem ist ein zentrales Element des Flugerlebnisses: Es soll einen stabilen Flug gewährleisten, indem es dynamisch und autonom die mechanische Neigung der Klappen an den Hinterkanten der Tragflächen steuert.SeaBubbles: Vision für die ZukunftSeaBubbles hat sich zum Ziel gesetzt, den Seeverkehr in Städten und Vorstädten mit effizienteren und umweltfreundlicheren Booten zu revolutionieren. Beispiele wie der Calanques-Nationalpark, die norwegischen Fjorde, die alpinen Seen oder die Grachten von Amsterdam zeigen eine engagierte Initiative zur Erhaltung der aquatischen Ökosysteme, indem sie schrittweise den Verkehr von Thermalbooten verbieten."Flügel (Foils) verringern den Luftwiderstand unserer Boote erheblich, so dass sich unsere Tragflächenboote leichter und mit weniger Energieaufwand bewegen lassen als ein herkömmliches Boot: eine erhebliche Kosten- und Energieeinsparung", erklärt Virginie Seurat, CEO von SeaBubbles. "Die Übernahme von Neocean markiert einen entscheidenden Wendepunkt und bereitet uns auf die Industrialisierungsphase vor. Wir sind bereit, die Freude am Bootfahren neu zu definieren und Boote anzubieten, die immer strengere Umweltstandards erfüllen und gleichzeitig einen einzigartigen Segelkomfort bieten - null Lärm, null Wellen, null Emissionen."AxiCom für SeaBubbles, seabubbles.france@axicom.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2505216/SmartBubble_SeaBubbles.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2146226/SeaBubbles_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/seabubbles-beschleunigt-nachhaltige-maritime-mobilitat-mit-smartbubble-und-strategischer-akquisition-302248293.htmlPressekontakt:AxiCom für SeaBubbles +33 (0)6 75 18 31 39Original-Content von: SeaBubbles, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096215/100922955