© Foto: adobe.stock.com



Der Ölpreis findet keinen Halt. In der letzten Handelswoche tauchte Brent Öl unter die psychologisch wichtige Marke von 70 US-Dollar ab. Zuvor ging eine wichtige Unterstützung verloren. Das Unheil nahm seinen Lauf.Preiseinbruch kam nicht überraschend So ganz überraschend kam der veritable Preiseinbruch nicht. Bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zu Brent Öl trübte sich das Chartbild massiv ein. Brent Öl rauschte zum damaligen Zeitpunkt unter die wichtigen Preisbereiche von 77 US-Dollar und 75 US-Dollar. Damit eröffnete sich für den Ölpreis weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 70 US-Dollar. Zwischenzeitlich notierte Brent Öl bereits unterhalb von 70 US-Dollar und bestätigte damit …