Unser Autor hat schon so einige Games gezockt. Doch selten hat ein Spiel einen tiefen Wunsch in ihm ausgelöst - und noch seltener nach einem Roboter, der Sushi machen kann. Wie es dazu kam, lest ihr hier. Ich gebe es zu: Ich hätte gern einen Sushi-Roboter als Freund. Nicht, damit ich mich permanent mit Sushi vollstopfen kann. Nein, ich hätte den Roboter auch wirklich gern als Freund. Das mag mittlerweile etwas verzweifelt wirken. Schließlich habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...