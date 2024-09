Diese Aktie darf endlich auch in China gehandelt werden Neue Fantasie für den chinesischen Techriesen Alibaba: Der Konzern ist jetzt auch an den Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen gelistet. Damit haben die Heerscharen chinesischer Privatanleger erstmals Zugriff auf die Aktie. Daraufhin ging es gleich nach oben: Bis zu fünf Prozent legte der Kurs des E-Commerce- Konzerns zu. Alibaba stand bislang in der Heimat nur in Hongkong auf dem Kurszettel. ...

