Die Eckert & Ziegler Aktie zeigt sich in den letzten Tagen bemerkenswert stabil. Trotz der allgemeinen Marktvolatilität konnte der Kurs sein Niveau bei 41,28 EUR halten (Stand: 14. September 2024). Dieser Wert liegt zwar 5,17% unter dem Monatshoch, reflektiert aber eine solide Jahresperformance mit einem Plus von 39,51%. Bemerkenswert ist, dass die Aktie aktuell 29,77% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was auf eine robuste Marktposition hindeutet.

Dividendenaussichten positiv

Für Anleger besonders interessant: Eckert & Ziegler plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,55 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer attraktiven Dividendenrendite von 1,33% beim aktuellen Kursniveau. Angesichts der stabilen Geschäftsentwicklung und der führenden Position des Unternehmens in der Strahlen- und Medizintechnik bleibt die Aktie für langfristig orientierte Investoren weiterhin interessant.

Eckert & Ziegler Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...