Die ServiceNow Aktie zeigt sich weiterhin in guter Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 792,20 Euro konnte das Papier im Jahresvergleich um beachtliche 43,33% zulegen. Trotz der hohen Bewertung - das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 62,37 angegeben - bleibt die Nachfrage nach den Cloud-Lösungen des Unternehmens ungebrochen hoch.

Innovationskraft als Wachstumstreiber

Ein wesentlicher Grund für den anhaltenden Erfolg ist die kontinuierliche Innovationskraft von ServiceNow. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung, um seine cloudbasierte Plattform für digitale Workflows stetig zu verbessern und zu erweitern. Angesichts des zunehmenden Digitalisierungsdrucks in vielen Branchen dürfte sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die hohe Bewertung langfristig auf die Kursentwicklung auswirken wird.

