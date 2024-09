Analyst erklärt: "Die meisten sind nicht bereit für das, was 2025 mit Ethereum geschieht!"

Die vergangene Handelswoche war relativ ruhig im Kryptomarkt. Nach den actionreichen Wochen davor dürfte das aber für viele Anleger eine willkommene Abwechslung sein. Die meisten großen Kryptowährungen konnten sich von ihren Tiefständen erholen und auch Ethereum scheint nach den schwierigen vergangenen Monaten langsam auf eine Erholung hinzuarbeiten.

Seit dem Tief am 6. September ist der Kurs bereits um 13 Prozent angestiegen. Eine ordentliche Bewegung, doch vieles deutet darauf hin, dass das erst der Anfang sein könnte. Einige Analysten gehen sogar davon aus, dass uns 2025 eine unglaubliche Entwicklung in $ETH erwarten könnte.

(Der Kurs von Ethereum hat sich in den letzten Tagen stark erholt und bewegt sich nun auf den EMA 200 zu - Quelle: Tradingview.com)

Was könnte uns 2025 bei Ethereum bevorstehen?

Der Analyst Wolf teilte heute eine interessante Analyse in einem Tweet auf X (ehemals Twitter). In dieser stellt er fest, dass sich Ethereum über 18 Monate in einer Akkumulationsphase befand, ehe ein starker Ausbruch nach oben diese beendete. Der Ausbruch läutete einen erneuten Bull Run ein. Nun hat sich eine erneute Range gebildet und ein Ausbruch nach oben würde den nächsten starken Bullenmarkt bringen.

Most of you aren't ready for what's coming in 2025. $ETH. pic.twitter.com/rSDt4Gfbjz - Wolf (@IamCryptoWolf) September 13, 2024

Wie werden sich die Ethereum-ETFs 2025 verhalten?

Einer der Hauptfaktoren für den relativ starken Abverkauf in Ethereum von fast 40 Prozent waren die Ethereum-ETFs. Besser gesagt, der Grayscale Ethereum Trust mit seinen starken Abflüssen. Doch diese lassen in den letzten Wochen stark nach. Und 2025 dürften die Ether-ETFs einen starken Anteil am Bullenmarkt haben, ebenso wie die Bitcoin-ETFs für den Bitcoin.

Spätestens nächstes Jahr werden sie wohl hohe Zuflüsse erzielen und da sie physisch besichert sind, müssen die Emittenten, ebenso wie bei den börsengehandelten Fonds auf den Bitcoin, auch tatsächlich die entsprechende Menge $ETH kaufen. Das dürfte dem Kryptomarkt einen ordentlichen Schub versetzen, von dem der Ether-Kurs ebenso wie Coins, die das Ethereum-Ökosystem erweitern, profitieren könnten. Vor allem der neue Pepe Unchained könnte dabei zu den großen Gewinnern gehören.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained: Schafft der Layer-2-Coin bald x100?

Es gibt nur wenige Coins, die es in der Korrektur geschafft haben, zu steigen. Der Bitcoin, Ethereum, Solana, Pepe und viele andere sind stark gefallen. Doch Pepe Unchained ($PEPU), ein direkter Nachfolger von $PEPE, konnte diesem Trend trotzen.

Denn obwohl sich der Kryptomarkt in einer hartnäckigen Korrektur befand, konnte $PEPU mittlerweile auf 13,2 Mio. US-Dollar ansteigen! Möglich wurde das durch die starke Community von über 22.000 Anlegern. Diese haben die Nachfrage nach $PEPU-Token verursacht und es sieht so aus, als hätten sie damit eine Lawine ins Rollen gebracht!

Die Community hat die Nachfrage nach $PEPU-Token angestoßen, aber es sieht aus, als würden täglich mehr Menschen in Pepe Unchained investieren. Denn die Vorverkaufssumme steigt jeden Tag an, was ein Indiz auf eine Kursexplosion nach dem Börsenstart darstellen könnte.

Was $PEPU so besonders macht, ist seine überaus effiziente Layer-2-Lösung für Ethereum, die schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht. Neben den praktischen Eigenschaften wurde $PEPU auch von Coinsult und SolidProof als unabhängige Prüfstellen geprüft und für absolut sicher befunden. Anleger, die dabei sein wollen, sollten gleich zuschlagen, da sich in wenigen Stunden der Vorverkaufspreis der $PEPU-Token erhöht.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.