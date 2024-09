Sektor-Leader: Gold- und Silberaktien

Was für Gold- und Silberaktien spricht!

Inflationsschutz: Gold und Silber gelten seit Jahrhunderten als Wertspeicher und können in Zeiten hoher Inflation den Wert von Fiat-Währungen absichern.

Krisensicherheit: In wirtschaftlichen Krisen oder politischen Unsicherheiten tendieren Anleger dazu, ihr Vermögen in sichere Häfen wie Edelmetalle zu verlagern.

Silber: Neben seiner Verwendung im Schmuckbereich ist Silber ein wichtiger Bestandteil in vielen Industrien, von der Elektronik bis hin zur Medizin. Eine steigende Nachfrage in diesen Bereichen kann den Silberpreis positiv beeinflussen.

Gold: Auch Gold findet zunehmend Anwendung in der Industrie, beispielsweise in der Elektronik und bei speziellen Investitionen.

Risikostreuung: Durch die Einbindung von Gold- und Silberaktien in ein diversifiziertes Portfolio können Anleger das allgemeine Marktrisiko reduzieren.

Negativer Korrelationskoeffizient: Edelmetalle weisen oft eine negative Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen auf. Dies bedeutet, dass sie in Zeiten, in denen andere Anlageklassen fallen, steigen können und somit das Portfolio stabilisieren.

Hebelwirkung: Goldaktien können die Entwicklung des Goldpreises verstärken und so höhere Renditen ermöglichen.

Volatilität: Auch Gold- und Silberaktien unterliegen Preisschwankungen. Insbesondere Silber ist aufgrund seiner stärkeren industriellen Nutzung oft volatiler als Gold.

ETFs auf Gold und Silber: Eine kostengünstige Möglichkeit, in Gold und Silber zu investieren.

Unsere Top 5 Werte:

Agnico Eagle Mines (AEM)

Agnio-Eagle ist eine internationale Entwicklungsgesellschaft, deren Fokus auf dem Goldgeschäft liegt. Fertigungsstätten hält das Unternehmen in Kanada und Finnland. Weitere Projekte befinden sich neben Kanada in Mexiko und in den USA. Die von Agnio-Eagle gehaltene LaRonde-Mine in Quebec ist eine der größten Goldlagerstätten in Kanada. Der Penna-Schacht der LaRonde-Mine ist mit 2.250 Metern einer der tiefsten Einzel-Lift-Schächte in der westlichen Hemisphäre. Mit einer großen Heiz- und Kühlanlage auf der Oberfläche kann die Mine ohne Produktionsstopp im Sommer wie im Winter betrieben werden.

Alamos Gold (AGI)

Alamos Gold erwirbt, erkundet und produziert Gold und andere Edelmetalle und ist in zwei geografischen Hauptgebieten tätig - Kanada und Mexiko. Das Unternehmen betreibt drei Minen in Nordamerika. Die Minen Young-Davidson und Island Gold sind in Kanada und den Mulatos sowie in Sonora, Mexiko, tätig. Das Unternehmen erwirtschaftet maximale Einnahmen aus den Mulatos-Minen.

Xetra Gold (4GLD)

Xetra-Gold ist das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa. Der Gold-Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Für jeden Xetra Gold-Anteilsschein wird im Zentraltresor genau ein Gramm Gold hinterlegt. Anleger könnten sich das physisch hinterlegte Gold auch ausliefern lassen.

Gatos Silver (GATO)

Gatos Silver beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und Produktion von Edelmetallen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver, BC.

Caledonia Mining (CMCL)

Caledonia Mining beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und Produktion von Gold und anderen Edelmetallen in seinen Mineralkonzessionsgebieten. Zu den Projekten gehören die Blanket Gold Mine und Maligreen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in St. Helier, Jersey.

Tagescharts vom 13.09.2024, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.09.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in 4GLD hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.