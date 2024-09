Durch dieses gemeinsame Angebot können Betreiber von nahtlosem, hochwertigen Streaming profitieren. Darüber hinaus wird die Reichweite erhöht, mehr Werbung ist möglich und die Sicherheit wird verbessert.

Irdeto, global führend bei Videoplattformen und deren Sicherheit, und Bitmovin, der Branchenführer für Videosoftware, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um sicheres Videostreaming zu verbessern. Dies gaben beide Unternehmen heute bekannt. Die bekannte Player and Analytics-Suite von Bitmovin und die preisgekrönte Streaming-Plattform Irdeto Experience, die weltweit von bekannten Betreibern genutzt wird, werden nun integriert. Gemeinsam bieten sie Streaming-Serviceanbietern, Content-Inhabern und Pay-TV-Betreibern modernste Lösungen, die die Nachfrage nach Streaming mit niedrigen Latenzen befriedigt.

Durch die Kombination von Irdeto's Expertise im Hinblick auf Sicherheit und Bitmovin's großartigem Player entsteht eine umfassende Lösung. So können Betreiber von stabilem Streaming in hoher Auflösung, erweiterten Funktionen bei der Werbung und höherer Sicherheit profitieren. Darüber hinaus wird die Reichweite der Geräte erweitert, da mehr Geräte im Smart-TV-Markt einbezogen werden. Egal, ob Live Sportsendungen oder Premium Content der Zuschauer wird zufrieden sein und die Sicherheit ist erhöht.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Bitmovin und die Integration von deren best-in-class Player und deren Analytics Suite mit Irdeto Experience. So werden Sicherheit, Skalierbarkeit und Nutzererfahrung zusammengeführt, sodass unsere Kunden ihre Dienste schneller am Markt anbieten können," sagte Andrew Bunten, COO of Video Entertainment bei Irdeto.

Bitmovin's Player ist dafür bekannt, dass er fehlerfreies Playback bietet und mit zahlreichen Plattformen, wie zum Beispiel Smart TVs, Mobilgeräten und Web-Anwendungen, kompatibel ist. Auch bietet er erweiterten Support für Analytics und Werbung, wodurch der Player besonders gut zu Irdeto's sicherer, flexibler und robuster Streaming-Umgebung passt.

"Irdeto ist anerkannt für die Sicherheit von digitalen Plattformen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unseren Partnern eine umfassende, hochwertige Streaming-Lösung anbieten zu können, die den Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Innovation gerecht wird," sagte Stefan Lederer, CEO und Mitbegründer von Bitmovin.

Beide Unternehmen arbeiten mit zahlreichen bekannten Pay-TV-Betreibern und Streaming-Diensten weltweit zusammen. Dank dieser Partnerschaft können diese Betreiber auf eine integrierte, sichere Lösung zurückgreifen, von der die Nutzer profitieren und die die Vermarktung von deren Diensten beschleunigt.

Mehr Informationen über die Partnerschaft und das gemeinsame Angebot finden Sie auf der Irdeto Experience Website.

