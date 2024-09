Die Bertrandt AG verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 6,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Trotz anhaltender Herausforderungen in der Automobilzulieferbranche konnte das Unternehmen seine Position als führender Engineering-Partner in Europa behaupten. Der Vorstand zeigte sich zuversichtlich, das Gesamtjahresziel einer Umsatzsteigerung von 6-10% zu erreichen.

Fokus auf E-Mobilität und autonomes Fahren

Bertrandt profitierte insbesondere von der verstärkten Nachfrage nach Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Elektromobilität und autonomes Fahren. "Unsere Investitionen in zukunftsweisende Technologien zahlen sich aus", erklärte CEO Michael Lücke. Analysten sehen die Aktie derzeit als unterbewertet an, warnen jedoch vor möglichen Auswirkungen der sich abschwächenden Konjunktur auf die Auftragslage in den kommenden Monaten.

Die weitere Kursentwicklung der Bertrandt-Aktie dürfte maßgeblich von der Fähigkeit des Unternehmens abhängen, sich im wandelnden Automobilmarkt zu behaupten und neue Wachstumschancen zu nutzen.

Anzeige

Die neusten Bertrandt-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bertrandt-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...