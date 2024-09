Die Nestlé-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen volatil, nachdem der überraschende Wechsel an der Konzernspitze bekannt wurde. Der neue CEO Laurent Freixe, der am 1. Januar 2025 die Führung übernehmen wird, gilt als erfahrener Manager mit Fokus auf Innovationen und Nachhaltigkeit. Analysten sehen diesen Schritt überwiegend positiv, da Freixe bereits seit 37 Jahren im Unternehmen tätig ist und die Herausforderungen des Konzerns gut kennt.

Aktie unter Druck trotz solider Fundamentaldaten

Trotz einer Dividendenrendite von 3,2% und einem KGV von 17,73 für 2024 steht die Aktie derzeit unter Druck. Experten führen dies auf die allgemeine Unsicherheit im Markt zurück. Langfristig orientierte Anleger sehen den aktuellen Kurs jedoch als mögliche Einstiegsgelegenheit, da Nestlé mit seiner breiten Produktpalette und starken Marken gut positioniert ist, um von künftigen Trends in der Lebensmittelindustrie zu profitieren.

