Tineco, ein führender Anbieter im Bereich der Bodenpflege und smarter Haushaltsgeräte, präsentiert im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vom 7. bis zum 10. Januar eine Reihe neuer Produkte für die Bodenpflege. Besucherinnen und Besucher haben in der Venetian Expo am Stand Nr. 51239 die Möglichkeit, die Produktneuheiten live zu erleben. Bereits zum vierten Mal in Folge zeigt Tineco auf der CES Innovationen, die dank smarter Technologien und nutzerfreundlichem Designneue Akzente für die moderne Hausreinigung setzen, und das schon seit mehreren Jahren. 2018 wurde der erste intelligente Staubsauger präsentiert, gefolgt vom ersten intelligenten Bodenreinigungsgerät (2019) und der intelligenten Teppichreinigungslösung (2022).

Flaggschiff der Bodenpflege: der FLOOR ONE S9 Artist Steam

Als frisch gebackener weltweiter Marktführer in der Kategorie der Nass- und Trockenstaubsauger für den Haushalt* setzt Tineco mit seinem Flaggschiff für die Bodenpflege, dem FLOOR ONE S9 Artist Steam, neue Maßstäbe für die Bodenreinigung. Dieses bisher fortschrittlichste Gerät der Marke kombiniert intelligente Funktionen mit intuitivem Design und einer leistungsstarken Dampfreinigungsfunktion für noch mehr Komfort und Effizienz bei der Bodenpflege.

Besonders hervorzuheben sind folgende Merkmale:

Leistungsstarke Reinigungstechnologie: Der FLOOR ONE S9 Artist Steam nutzt einen Hochtemperaturdampf von 140 °C, der selbst hartnäckigste Flecken mühelos entfernt. Das 180°-Lay-Flat-Design sowie die dreifache Kantenreinigung sorgen für einen einfachen Zugang auch zu schwer erreichbaren Stellen. Die Schmutzwasserabscheidung in der Kammer gewährleistet eine gleichbleibend hohe Leistung, indem sie auch im flachen Zustand kraftvolles Absaugen sicherstellt. Dank der MHCBS-Technologie (Balanced-Pressure Water Flow System) bleibt die Bürste konstant sauber, während die DualBlock-Anti-Tangle-Technologie ein Verheddern von Haaren verhindert.

Intelligente Funktionen für eine mühelose Bedienung: Die neu eingeführte Aurora AI Lights-Funktion ändert die Farbe der Lichter je nach Reinigungsstatus. Die iLoop Smart Sensor Technologie erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und passt die Saugleistung sowie den Wasserdurchfluss in Echtzeit an, ohne dass Einstellungen manuell geändert werden müssen. Diese markeneigenen Funktionen von Tineco machen den Reinigungsprozess noch effizienter. Hinzu kommen der 360°-Selbstantrieb und der neu positionierte Reinigungswassertank, die für eine bequeme Handhabung und maximale Beweglichkeit sorgen.

Hohe Langlebigkeit und praktische Reinigung: Verbesserte Akkuzellen verdreifachen die Lebensdauer des FLOOR ONE S9 Artist Steam und bieten eine Laufzeit von bis zu 75 Minuten. Diese Eigenschaften machen das Gerät ideal für die Reinigung ganzer Häuser mit einer einzigen Ladung. Der großzügige 0.88-Liter-Tank für sauberes Wasser und der 0,75-Liter-Tank für Schmutzwasser ermöglichen längere Reinigungsintervalle ohne häufiges Nachfüllen.

Selbstreinigungsfunktionen für mehr Hygiene: Das Frischwasser-Selbstreinigungssystem sorgt innerhalb von zwei Minuten für eine gründliche Reinigung des Geräts von der Walze bis zu den Rohren automatisch und ganz ohne manuelles Zerlegen. Der anschließende FlashDry-Prozess mit 85° Celsius erhitzter Luft und einer bidirektionalen Bürstenreinigung trocknet das Gerät und alle Komponenten hygienisch, sodass es sofort wieder einsatzbereit ist.

"Wir bei Tineco leben unsere Leidenschaft, mit Innovationen die Haushaltsreinigung ständig weiter zu entwickeln und so den Anforderungen moderner Haushalte immer besser gerecht zu werden", erklärt Ling Leng, CEO von Tineco. "Der FLOOR ONE S9 Artist Steam ist ein Beispiel dafür, er ist besonders benutzerfreundlich und reinigt äußerst gründlich. Wir freuen uns sehr, dass dieses Modell auf der CES Premiere feiert."

Weitere Innovationen von Tineco auf der CES 2025

Neben dem FLOOR ONE S9 Artist Steam stellt Tineco auf der CES 2025 eine Reihe weiterer fortschrittlicher Haushaltshelfer vor:

FLOOR ONE STRETCH S6: Ein Bodenreiniger, der sich um bis zu 180° schwenken lässt, um auch die schwierigsten Ecken zu erreichen.

PURE ONE STATION 5: Ein Staubsauger mit einer intelligenten 3-in-1-Reinigungsstation, die Selbstreinigung, Aufladen und Aufbewahren in einem Schritt ermöglicht für maximalen Benutzerkomfort und gleichzeitig minimalen manuellen Aufwand.

CARPET ONE Cruiser: Ein innovativer Teppichreiniger, der das tägliche Reinigen und Trocknen von Teppichen einfacher und schneller macht.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und hat sich seitdem von einem Hersteller traditioneller Staubsauger zu einem globalen Marktführer für intelligente Haushaltsgeräte entwickelt. 2019 präsentierte Tineco den weltweit ersten intelligenten Staubsauger und setzte damit einen neuen Standard in der Reinigungsbranche. Heute umfasst das Produktportfolio von Tineco innovative Lösungen in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege stets mit dem Ziel, das Leben der Nutzerinnen und Nutzer durch fortschrittliche Technologien zu vereinfachen.

*Quelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd; gemessen am weltweiten Einzelhandelsumsatz in den Jahren 2023 H2 und 2024 H1; Nass- und Trockenstaubsauger für Haushalte sind definiert als Haushaltsreiniger, die sauberes Wasser (oder Reinigungslösung) zum Waschen von Hartböden ausgeben und anschließend das Schmutzwasser und den Müll aufsaugen; die Untersuchung wurde im November 2024 abgeschlossen.

