Krypto News: MEW fällt um über 8 Prozent! Crash oder Kaufchance?

Der Kryptomarkt hat es endlich geschafft! Nach einem wochenlangen Hin und Her konnte der Kurs des Bitcoins endlich über den EMA 200 steigen. Heute scheint er zwar wieder etwas nach unten zu laufen, aber das ist nach einem starken Freitag am Wochenende an sich nichts Ungewöhnliches. Viele Coins erholen sich dabei ebenso stark wie der Bitcoin selbst.

Andere schwächeln aber. Insbesondere einige Meme-Coins, die während des letzten Anstiegs eigentlich zu den stärksten gehörten, trifft es dabei besonders hart. Einer davon ist cat in a dogs world ($MEW), der in den letzten 24 Stunden über 8 Prozent fällt.

(Der Bitcoin konnte in den letzten Tagen über seinen EMA 200 steigen - Quelle: Tradingview.com)

Cat in a dogs world verliert massiv

$MEW gehörte dieses Jahr eigentlich zu den Überfliegern am Meme-Coin-Markt. Der Handelsstart erfolgte zwar erst Ende März dieses Jahres, dennoch verzeichnet $MEW mittlerweile eine Marktkapitalisierung von über 386 Mio. US-Dollar und ist damit der 11. größte Meme-Coin.

Doch in den letzten Wochen lässt der Glanz von $MEW offenbar etwas nach. Denn im Gegensatz zum Bitcoin oder anderen großen Coins wie Solana und Ethereum kann $MEW den Run im Bitcoin nicht für eine Erholung ausnutzen. Der Coin fällt in den letzten 24 Stunden um über 8 Prozent und das, während viele andere Meme Coins steigen.

(In den letzten 24 Stunden hat der Kurs von $MEW mehr als 8 Prozent verloren!)

$MEW zeigt ein unklares Chartbild

Betrachtet man den Chart von $MEW, sieht man, dass sich der Kurs derzeit in einer großen Range seitwärts bewegt. Dabei notiert der Kurs aber aktuell eher am unteren Ende der Range und ein Ausbruch scheint aus derzeitiger Sicht nicht unwahrscheinlich.

(Der Kurs von $MEW bewegt sich in einer großen Range, notiert aber am unteren Rand - Quelle: Tradingview.com)

Allgemein gesagt sieht es also nicht besonders gut aus, für den Kurs von $MEW. Anleger, die in den Coin investieren wollen, sollten wissen, dass es sich um ein Risikoinvestment handelt. Dafür gibt es derzeit einige andere Alternativen, die deutlich bessere Chancen auf hohe Renditen haben könnten. Eine davon nennt sich Crypto All-Stars ($STARS).

Wird $STARS mehr Performance erzielen als $MEW?

Dieser Coin bringt etwas nie dagewesenes auf den Markt

Crypto All-Stars ist ein einzigartiger Coin. Eigentlich ist nicht nur der Coin einzigartig, sondern das ganze Projekt drumherum. Denn gemeinsam mit Crypto All-Stars wird das sogenannte MemeVault-Ökosystem veröffentlicht. Das ist ein revolutionärer Staking-Vertrag, der es erstmals ermöglicht, verschiedenste Coins unterschiedlicher Blockchains wie etwa $PEPE, $WIF, $DOGE und viele andere in einem einzigen Staking-Pool zu staken.

Das hat es so noch nie gegeben. Beim Staking gilt, je mehr $STARS-Tokens ein Anleger besitzt, desto höher fallen seine Prämien für das Staking aus. Das könnte natürlich dafür sorgen, dass die ohnehin schon hohe Nachfrage nach $STARS bald explodiert.

($STARS hat ohnehin schon eine hohe Nachfrage, aber diese dürfte wohl bald noch viel höher werden - Quelle: cryptoallstars.io)

Ein großer Vorteil von $STARS ist, dass der Coin sich gerade im ICO befindet. Anleger können die Tokens also zu einem so niedrigen Kurs kaufen, wie es wahrscheinlich nie wieder der Fall sein wird. Mit jeder Preiserhöhung im Presale erhöht sich damit auch der Buchgewinn der $STARS-Investoren, der direkt beim Handelsstart realisiert werden kann. Die nächste Preiserhöhung steht jedoch schon in Kürze an, weshalb Anleger sich beeilen sollten mit ihrem Einstieg, um gleich den ersten Buchgewinn mitzunehmen.

Investiere jetzt in Crypto All-Stars.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.