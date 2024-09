Die Marsh & McLennan Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen bemerkenswert stabil. Trotz der allgemeinen Marktvolatilität notiert der Kurs bei 207,15 EUR, was einem minimalen Rückgang von 0,14% entspricht. Dies unterstreicht die Robustheit des Unternehmens in turbulenten Zeiten.

Positive Entwicklung im Jahresvergleich

Besonders hervorzuheben ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich. Mit einem Zuwachs von 12,47% in den letzten zwölf Monaten hat die Aktie eine beeindruckende Performance gezeigt. Analysten sehen weiterhin Potenzial, obwohl der Kurs aktuell 1,86% unter dem 52-Wochen-Hoch liegt.

Die solide Dividendenrendite von 1,45% macht die Aktie für Anleger attraktiv, die nach stabilen Erträgen suchen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,44 für 2024 ist die Bewertung zwar nicht günstig, spiegelt aber das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wider.

