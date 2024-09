Canadian Solar verzeichnet einen positiven Trend an der Börse. Der Aktienkurs des kanadischen Solarmodulherstellers stieg am 14. September um 0,16% auf 12,64 EUR. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg von 11,27% innerhalb des letzten Monats, was auf ein wachsendes Anlegerinteresse hindeutet. Trotz der jüngsten Gewinne liegt die Aktie jedoch immer noch 50,24% unter ihrem Vorjahreswert, was die anhaltende Volatilität im Solarsektor widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Canadian Solar zeigen interessante Perspektiven für Investoren. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,11 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,22 erscheint die Aktie nach gängigen Bewertungsmaßstäben unterbewertet. Das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 liegt bei 8,94, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt attraktiv wirkt. Anleger sollten jedoch die Marktdynamik und zukünftige Unternehmensentwicklungen genau im Auge behalten.

Canadian Solar Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...