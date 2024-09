Sun vs. Pepe Unchained: Dieser Coin profitiert mehr vom Memecoin-Boom!

Zwei Memecoin-Ökosysteme haben auf dem Kryptomarkt schnell eine große Anhängerschaft gefunden. Die dazugehörigen Coins wollen wir uns im folgenden Beitrag einmal näher ansehen und miteinander vergleichen. Entdecken Sie nun, welcher am meisten von dem Memecoin-Boom profitieren könnte und für Sie möglicherweise die bessere Wahl ist.

Sun

Im September 2020 wurde der Sun-Coin erstmalig eingeführt und später in Sun (New) umbenannt. Ursprünglich handelte es sich nur um ein soziales Experiment, welches vollständig von der Gemeinschaft gesteuert wurde und zur Förderung des DeFi-Bereiches auf Tron geplant war. Daher haben auch Entwickler und Risikokapitalgeber keinerlei Coins erhalten. Somit sollte für Transparenz und Vertrauen gesorgt werden.

Sun ist ein multifunktionaler Governance-Token auf der dezentralen Plattform Sun.io. Auf dieser werden verschiedene Dienste angeboten, zu denen Handelsfunktionen, Liquidity Farming, Stablecoin-Swaps, Minting, AirDrops, Staking, Abstimmungsfunktionen für SunPump und andere Governance-Features gehören.

Auf der Tron-Chain befindet sich Sun auf dem neunten Platz nach Marktkapitalisierung und abzüglich der Stablecoins auf der Sechs, während er im DeFi-Sektor auf der 37 ist. Insgesamt schafft es der Sun-Token mit einer Bewertung von 241,91 Mio. jedoch nur auf 230.

Seit der Einführung der Memecoin-Launchplattform Sun.Pump am 13. August konnte der Sun-Coin in nur 12 Tagen um fast 400 % bis auf 0,04484 USD steigen. Seitdem hat er jedoch auch schon wieder 49 % seines Wertes verloren und das letzte Tief bei 0,02284 USD ausgebildet, was mit einer Hammer-Kerze abgeschlossen wurde.

Die Kursentwicklung von Sun korreliert etwas mit der Anzahl der täglich erstellen Memecoins auf Sun.Pump. Während diese am 21. August mit 7.351 ihren Höhepunkt gesehen haben, erreichte Sun sein Hoch sogar noch vier Tage später, als nur noch 5.251 Memetoken und somit 29 % weniger erstellt wurden.

Anzahl der auf Sun.Pump erstellten Memecoins | Quelle: Dune - @hashed_official

Kursverlauf von Sun | Quelle: Tradingview

Am 3. September wurde dann noch angekündigt, dass es 100-prozentige Buybacks und Burnings mit den Einnahmen von Sun.Pump geben wird, nachdem dies zuvor über die DAO so abgestimmt wurde. Jedoch verlor Sun an diesem Tag 10,65 % und setzte seine Verluste danach noch fort.

Der Grund dafür ist, dass immer mehr Konkurrenz hinzukommt, wie die neue Plattform Snek.Fun auf Cardano. Denn auch viele andere Layer-1-Entwickler wollen ihre Nachfrage wie die von anderen Blockchains zuvor bis an die Überlastungsgrenze treiben, da somit wichtige Metriken steigen, Einnahmen erzielt werden und Marketing betrieben wird.

Pepe Unchained

Pepe Unchained entwickelt ein Memecoin-Ökosystem, auf dem auch andere Entwickler ihre Memetoken und anderen Kryptoprojekte wie NFTs starten können. Im Unterschied zu den populärsten Memecoin-Launchplattformen Pump.Fun, Sun.Pump, Snek.Fun und Four.Memes ist er jedoch nicht auf den weniger verbreiteten Chains, sondern auf Ethereum.

Somit bietet sich ihm auch ein deutlich größeres Potenzial, da diese Chain noch immer das größte dezentrale Angebot und den höchsten TVL hat. Zudem sollen ihre bisherigen Schwachstellen wie wenig TPS und hohe Gebühren durch eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und den niedrigsten Gaspreis gelöst werden.

Auf der Sidechain von Pepe Unchained sollen unterschiedliche Projekte angesiedelt werden, von denen einige von dem Team selbst entwickelt werden. Zu diesen gehören ein dezentraler Handelsplatz, ein Überbrückungsdienst zu anderen Chains und ein Block-Explorer. Ebenso gibt es Berichte über einen Memecoin-Launchservice.

Das Team von Pepe Unchained hat kürzlich bereits Andeutungen gemacht, dass der Launch des Ökosystems unmittelbar bevorstehen könnte. Dies bedeutet aber dann auch, dass der Presale kurz vor dem Ende steht, nachdem bereits beeindruckende 13,28 Mio. USD dafür eingeworben wurden.

Beeindruckend ist, dass das Interesse an Pepe Unchained auch während der Verlustphasen des Kryptomarktes verhältnismäßig hoch und ungebrochen blieb. Anleger suchen in solchen Phasen meist die Schnäppchen und daher wollten einige Wale nicht das Vorverkaufsangebot mit einer Staking-Rendite von aktuell 155 % pro Jahr verpassen.

Innerhalb des Ökosystems stellt der $PEPU-Coin einen digitalen Rohstoff dar, welcher von Entwicklern, Investoren und Nutzern benötigt wird. Da dieser auf 8 Mrd. limitiert ist, steigt sein Wert mit zunehmender Nachfrage. Die geplanten Ethereum-Upgrades mit nahtloser Überbrückung dürften sich ebenfalls förderlich auswirken.

Da sich Pepe Unchained im Vorverkauf befindet, kann noch keine Chartanalyse vollzogen werde. Jedoch lag das Verkaufstempo über die vergangenen Tage bei rund 250.000 USD täglich, was keine Selbstverständlichkeit ist. Angesichts des großen Potenzials der Optimierung des tokenomisch limitierten Pepes ist dies aber auch kein Wunder.

Sun vs. Pepe Unchained: Das ist unser Gewinner

Der Sun-Coin ist schon deutlich etablierter als Pepe Unchained, was ihm eine etwas höhere Sicherheit verleiht. Andererseits hat er sich eine weniger verbreitete Blockchain als Ethereum ausgesucht, sodass $PEPU in dieser Hinsicht sogar sicherer sein kann.

Mit Sun profitiert man von der Nachfrage nach den dezentralen Angeboten auf Sun.io und Sun.Pump. Denn mit den Gebühreneinnahmen der Memecoin-Plattform wird der eigene Coin zurückgekauft, was tendenziell Anstiege bewirkt. Anschließend werden diese verbrannt, sodass das Angebot verknappt und somit der Wert der übrigen erhöht werden kann.

Damit dieser Wertsteigerungsmechanismus jedoch auch einen starken Einfluss hat, muss eine entsprechend hohe Aktivität auf Sun.Pump oder Sun.io vorhanden sein. Da die Nachfrage auf diesen jedoch durch die Konkurrenz zurückgeht, verlieren diese ihre Wirkung. Pepe Unchained könnte auf Ethereum hingegen eine deutlich größere Anzahl von Investoren erzielen und ähnliche Mechanismen einführen, wie es typisch ist.

Allerdings handelt es sich bei $PEPU auch um einen neuen und somit tendenziell etwas riskanteren Memecoin. Dennoch profitiert er von der großen und einflussreichen Pepe-Community, zu der vermutlich auch einige der Wale und Unterstützer gehören. Zudem ist er auch noch günstig bewertet und kann daher deutlich stärker steigen.

Wer in Memecoin-Ökosysteme investieren will, sollte dies immer an seine persönliche Strategie, den Anlagehorizont, die Sicherheitsbedürfnisse, die Renditeziele und so weiter anpassen. Wer breit gestreut sein Geld in den Memecoin-Hype und somit in einen der Top 3 Narrative in diesem Jahr anlegen will, sollte sicherheitshalber die Coins aller führenden Projekte oder anderweitig zugehörigen wie DEXs und Layer-1s kaufen.

Etwas mehr Aufwand macht die kontinuierliche Überwachung der On-Chain-Daten und aktueller Trends, welche schnell kommen und gehen können. Dann sind kontinuierliche Anpassungen möglich.

