PEPE steigt 12 %, während PEPU sogar 50x Potenzial hat

Die heutigen Kursgewinne sind zu einem Teil wieder abgegeben. Dennoch konsolidieren viele Kryptowährungen am Wochenende tendenziell bullisch. Pepe Coin hat zuletzt rund 12,5 Prozent an Wert zugelegt - in nur einer Woche. Hier beläuft sich die Marktkapitalisierung noch auf starke 3,25 Milliarden US-Dollar, womit Marktrang 25 für PEPE zu Buche steht. Dennoch ist der Abschlag vom Allzeithoch immens. Hier hat PEPE über die Hälfte seines Werts verloren. Die Korrektur könnte mit einer fortschreitenden Bodenbildung dennoch bald enden.

Doch Anleger stellen sich zunehmend die Frage, wie hoch der Pepe Coin noch steigen kann, wenn die Bewertung schon im Milliarden-Bereich verharrt.

Meme-Coin-Trader und spekulatives Kapital sind dafür bekannt, dass diese schnell nach neuen Chancen suchen und hier auch höhere Risiken eingehen. So wird Kapital im Marktsegment der Meme-Coins schnell neu allokiert.

Nun steigt PEPE um 12 Prozent in einer Woche, während eine neue Pepe Alternative eine höhere Upside haben könnte. Denn Pepe Unchained oder PEPU starteten erst in ihren Presale. Hier konnten schon über 13 Millionen US-Dollar erlöst werden, womit PEPU einer der größten Vorverkäufe in diesem Zeitraum ist.

PEPU über 13 Mio. $ - sind 50x dank Meme-Layer-2 möglich?

Pepe Unchained ist ein neues Krypto-Projekt. Dieses hat im Vorverkauf bereits rund 13 Millionen US-Dollar gesammelt. Das Besondere daran ist, dass das Projekt auf die Ethereum Layer-2-Technologie setzt, die speziell für den Handel mit Meme-Coins entwickelt wurde. Auch in einem allgemein herausfordernden Krypto-Markt zeigt sich eine konstante Nachfrage nach Pepe Unchained. Denn der Presale erlöst jede Woche mehr als eine Million US-Dollar. Nun wächst das Ökosystem an Layer-2 immer weiter, mit neuen Projekten.

Das Ziel von Pepe Unchained ist es dabei, eine Blockchain-Infrastruktur zu schaffen, die den Handel von Meme-Coins effizienter und kostengünstiger gestaltet. Das Projekt plant eine dezentrale Börse (DEX) und einen Blockchain-Explorer, um ein umfassendes Krypto-Ökosystem zu bieten. Im Fokus steht dabei, die typischen Nachteile der Ethereum-Blockchain - hohe Transaktionsgebühren und langsame Abläufe - durch die Layer-2-Technologie zu überwinden. Dadurch sollen Transaktionen sowohl schneller als auch preiswerter werden.

Im Gegensatz zu etablierten Meme-Coins wie Dogecoin oder Shiba Inu, die oft erst nachträglich einen konkreten Nutzen entwickeln, verfolgt Pepe Unchained von Anfang an dieses Ziel. Durch die Layer-2-Technologie kann das Projekt nicht nur die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen, sondern auch die Gasgebühren erheblich senken. Dies könnte vor allem für diejenigen interessant sein, die kleinere Beträge handeln.

Das Projekt strebt danach, ein vollständiges Krypto-Ökosystem rund um Meme-Coins zu schaffen. Die geplante dezentrale Börse soll den Handel zwischen PEPU, dem nativen Token von Pepe Unchained, und gängigen Kryptowährungen ermöglichen. Gleichzeitig wird der Blockchain-Explorer für Transparenz sorgen, indem er alle Transaktionen öffentlich zugänglich macht - ein Grundprinzip der Blockchain-Technologie.

Neben dem Handel bietet der Presale von PEPU auch attraktive Anreize für Frühinvestoren. So gibt es regelmäßig Preissteigerungen, was den frühen Einstieg lukrativ macht. Darüber hinaus wird ein Staking-Feature angeboten, das eine jährliche Rendite von über 150 Prozent APY verspricht. Da der Preis in 24 Stunden das nächste Mal steigt, könnte sich eine zeitnahe Analyse anbieten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.