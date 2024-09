Goldproduzent im Fokus: Die richtige Aktie, um von steigenden Goldpreisen zu profitieren

Anzeige / Werbung

Calibre Mining ist mit einer klaren Wachstumsstrategie und einer starken finanziellen Basis gut gerüstet ist, um seinen Aktionären langfristigen Wert zu bieten

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die aktuellen finanziellen Ergebnisse von Calibre Mining für das zweite Quartal 2024 sowie auf die Fortschritte bei der Entwicklung der Valentine Goldmine und den laufenden Explorationsaktivitäten in Nicaragua, Nevada und Neufundland.

Finanzielle Ergebnisse Q2 2024

Calibre Mining hat im zweiten Quartal 2024 solide finanzielle Ergebnisse erzielt. Die Goldproduktion lag bei 58.000 Unzen, was im Rahmen der Prognostizierten 55.000 bis 60.000 Unzen liegt. Der Gesamtjahresausblick bleibt positiv, insbesondere für das zweite Halbjahr.

Die Gesamtkosten für die Produktion betrugen rund 1.500 USD pro Unze, was zu einem starken operativen Cashflow führte. Diese finanziellen Mittel ermöglichen es Calibre, weiterhin signifikant in Exploration und Minenentwicklung zu investieren.

Zum Ende des Quartals verfügte das Unternehmen über 127 Millionen USD in bar. Darüber hinaus wurde ein Projektkredit für die Valentine Goldmine in Höhe von 125 Millionen USD in Anspruch genommen. Dies unterstreicht die solide finanzielle Position von Calibre, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Wachstumspläne fortzusetzen.

Das Jahr 2024 hat für Calibre Mining vielversprechend begonnen. Besonders hervorzuheben ist die Hub-and-Spoke-Strategie in Nicaragua, die das Unternehmen seit 2019 verfolgt. Diese Strategie hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und führte zu einem Produktionswachstum von 28-30% pro Jahr.

Die erfolgreiche Implementierung dieser Strategie hat dazu geführt, dass mehrere Satellitendepots genehmigt und in Betrieb genommen wurden. Zu den neuesten Projekten gehört die Volcan-Tagebaumine, die etwa fünf Kilometer von der Libertad-Anlage entfernt liegt und bereits Erz liefert.

Marc Ollinger von Rohstoff TV geht im nachfolgenden Video auf die erste Lieferung aus der Volcan-Tagebaumine ein:

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Inbetriebnahme der Pavon Norte und Pavon Central Minen im letzten Jahr. Diese Projekte haben maßgeblich zur Produktionssteigerung beigetragen und die Flexibilität und Effizienz der Hub-and-Spoke-Strategie unterstrichen.

Hub-and-Spoke-Strategie in Nicaragua

Die Hub-and-Spoke-Strategie von Calibre Mining in Nicaragua basiert auf der zentralen Verarbeitung von Erz aus mehreren Satellitendepots in einer Hauptanlage. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, die Produktionskapazitäten zu maximieren und flexibel auf neue Erzvorkommen zu reagieren.

Die Hauptanlage in Libertad verfügt über eine Verarbeitungs-kapazität von einer Million Tonnen pro Jahr, die durch die Erzlieferungen aus verschiedenen Satellitendepots optimal genutzt wird. Dies reduziert die Notwendigkeit, neue Verarbeitungsanlagen zu bauen, und senkt somit die Investitionskosten.

Calibre hat diese Strategie erfolgreich umgesetzt, indem es mehrere Satellitendepots wie Pavon Norte, Pavon Central und jetzt Volcan in Betrieb genommen hat. Jedes dieser Projekte wurde innerhalb von 12 bis 18 Monaten von der Genehmigung bis zur Produktion gebracht.

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg dieser Strategie ist die enge Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und Behörden. Calibre legt großen Wert auf Transparenz und die Einhaltung internationaler Umwelt- und Sozialstandards. Dies hat dazu beigetragen, das Vertrauen und die Unterstützung der lokalen Bevölkerung zu gewinnen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Hub-and-Spoke-Strategie ist die effiziente Logistik. Calibre hat ein ausgeklügeltes System entwickelt, um Erz über Entfernungen von bis zu 400 Kilometern sicher zu transportieren. Dabei kommen modern ausgestattete Fahrzeuge mit GPS, Kameras und Geschwindigkeitsreglern zum Einsatz.

Das Unternehmen investiert auch in die Schulung der Fahrer und die Wartung der Fahrzeuge, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, die Effizienz und Sicherheit des Transportsystems kontinuierlich zu verbessern.

Exploration und zukünftige Projekte

Calibre Mining setzt weiterhin auf Exploration, um neue Erzvorkommen zu identifizieren und in die bestehende Hub-and-Spoke-Infrastruktur zu integrieren. Aktuell sind 13 Bohrgeräte im Einsatz, um potenzielle neue Minenstandorte zu erkunden.

Ein vielversprechendes Projekt ist die Valentine Goldmine in Neufundland. Hier hat Calibre ein umfangreiches Bohrprogramm gestartet, um die Ressourcenschätzungen zu aktualisieren und die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu bewerten.

Die Valentine Goldmine in Neufundland ist ein bedeutendes Projekt für Calibre Mining. Seit der Übernahme von Marathon Gold im Jahr 2023 hat Calibre erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung der Mine gemacht. Zum Ende Juli 2024 war der Bau zu 77 % abgeschlossen, und die detaillierte Ingenieurarbeit war zu 99 % fertiggestellt.

Erste Ergebnisse sind vielversprechend und deuten auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hin.

Calibres Marathon Pit Erzkontrollbohrungen in der Valentine Goldmine erbringen 44% zusätzliches Gold mit 47% höheren Gehalten als in der Mineralreserve 2022 modelliert

Der aktuelle 14-Jahres-Plan für die Lebensdauer der Mine, der die Tagebaue Leprechaun, Berry und Marathon umfasst, ergab 2022 Mineralreserven von 51,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,62 g/t Gold, die 2,7 Millionen Unzen enthalten. In der Grube Marathon hat das Unternehmen 196 RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.915 Metern in drei Bänken niedergebracht, die für den Abbau im Jahr 2025 vorgesehen sind. Wenn man ungefähr dieselbe Tonnage mit dem Modell der Mineralreserve 2022 über drei geplante Abbaubänke vergleicht, ergibt das Modell des Erzkontrollblocks aufgrund von 47 % höheren Gehalten deutlich mehr Gold als das Modell der Mineralreserve 2022.

Die Installation der wichtigsten Anlagen wie SAG-Mühle, Kugelmühle und Primärbrecher ist im Gange. Das Tailings Management Facility hat bedeutende Fortschritte gemacht, wobei über 50 % des Dammaufbaus und des Liner-Systems abgeschlossen sind. Diese Fortschritte unterstreichen das Engagement von Calibre, die Mine termingerecht und im Budgetrahmen fertigzustellen.

Die Valentine Goldmine liegt in einem vielversprechenden geologischen Gebiet. Die Hauptlagerstätten Leprechaun, Berry und Marathon erstrecken sich über eine Strecke von sechs Kilometern entlang eines 32 Kilometer langen Scherzonen-Systems. Diese Scherzone bietet erhebliches Explorationspotenzial, da bisher nur ein kleiner Teil der Zone umfassend untersucht wurde.

Die Valentine Goldmine hat das Potenzial, eine der größten Goldminen in Atlantik-Kanada zu werden. Mit 2,7 Millionen Unzen in Reserven und 5 Millionen Unzen in allen Ressourcenkategorien bietet das Projekt erhebliches Wachstumspotenzial. Die laufenden Explorationsaktivitäten und die geplanten Erweiterungen der bestehenden Lagerstätten unterstützen diese positive Prognose.

Ein weiteres sehr aussichtsreiches Projekt von Calibre ist die Pan Mine in Nevada.

Die Haufenlaugungs-Goldmine Pan

Bei der Pan Mine handelt es sich um eine Tagebau-Mine im Carlin-Stil mit Haufenlaugung im mittleren Osten Nevadas, etwa 28 km südöstlich der Stadt Eureka, im ertragreichen Goldabschnitt Battle-Mountain - Eureka.

Vor kurzem hat das Unternehmen Bohrergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm veröffentlicht:

Calibre entdeckt weiterhin oberflächennahe Goldmineralisierung mit Gehalten oberhalb der Mineralressourcengehalte in der Mine Pan in Nevada

Highlights des Bohrprogramms in Nevada:

0,45 g/t Au über 117,4 Meter ETW in Bohrung PR24-113;

0,56 g/t Au über 59,4 Meter ETW, einschließlich 1,31 g/t Au über 9,1 Meter ETW in Bohrung PR24-111;

0,46 g/t Au über 71,6 Meter ETW in Bohrung PR23-208;

0,66 g/t Au über 36,6 Meter ETW in Bohrung PR23-212;

0,93 g/t Au über 24,4 Meter ETW in Bohrung PR23-201;

0,45 g/t Au über 10,7 Meter ETW in Bohrung PR24-066;

0,58 g/t Au über 15,2 Meter ETW in Bohrung PR24-067;

0,58 g/t Au über 13,7 Meter ETW in Bohrung PR24-076;

0,42 g/t Au über 24,4 Meter ETW in Bohrung PR24-81;

0,41 g/t Au über 29,0 Meter ETW in Bohrung PR24-126;

1,38 g/t Au über 9,1 Meter ETW in Bohrung PR23-181;

1,08 g/t Au über 6,1 Meter ETW in Bohrung PR24-024; und

0,34 g/t Au über 32,0 Meter ETW in Bohrung PR24-131.

Darren Hall, Präsident und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte:

"Seit der Übernahme von Pan Anfang 2022 haben wir die Mineralreserven erfolgreich um 50 % erhöht, abzüglich der zweijährigen Produktionserschöpfung, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend bei erfolgreicher Exploration fortsetzen wird. Die meisten der heutigen Bohrergebnisse enthalten Gehalte, die höher sind als die von uns angegebenen Gehalte der Mineralreserven und in vielen Fällen außerhalb der Mineralreserven in unserer Tagebaugrube liegen. Diese Ergebnisse sind ein gutes Zeichen für die Langlebigkeit der Mine Pan. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Reinvestition in unsere Zukunft mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Erweiterung der konsolidierten Mineralreserven, nachdem wir in den letzten vier Jahren 825.000 Unzen produziert haben. Wir führen weiterhin Bohrungen bei Pan und Gold Rock in Nevada durch, bei der Multi-Millionen-Unzen-Goldmine Valentine in Neufundland und Labrador, wo ein zusätzliches 100.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm im Gange ist und führen in Nicaragua ein Bohrprogramm mit mehreren Bohrgeräten zur Entdeckung und Erweiterung der Ressourcen durch."

Die Hub-and-Spoke-Strategie in Nicaragua hat sich als erfolgreich erwiesen und könnte als Modell für zukünftige Projekte dienen.

Der zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliche Komplex "La Libertad" liegt 4 km nordwestlich von La Libertad in Zentralnicaragua und besteht aus der Mine La Libertad, der Mine Pavón und dem Projekt Eastern Borosi, bei dem derzeit der Abraum am Standort Guapinol abbaut.

Der Komplex besteht außerdem aus der Verarbeitungsanlage "La Libertad" und der hochgradigen Tagebau-Goldmineralisierungslagerstätte Volcano (innerhalb von 5 km der Mühle La Libertad), deren Bau und Produktion vor Kurzem genehmigt wurde und die bereits die Calibre-Produktion im 2. Halbjahr 2024 mit Ressourcen von 2 g/t (Gramm Gold pro Tonne Mineral) unterstützt . Volcano dürfte irgendwann in diesem Quartal 2024 die kommerzielle Produktion erreichen. Der Komplex "La Libertad" verfügt über 602.000 Unzen angezeigte Goldmineralressourcen, einschließlich 487.000 Unzen wahrscheinlicher Goldmineralreserven, und zusätzliches Wachstumspotenzial, das durch 520.000 Unzen abgeleitete Mineralressourcen repräsentiert wird.

Hier hat Calibre in der letzten Woche die Bohrergebnisse des Explorationsprogramms 2024 veröffentlicht:

Calibre macht eine neue Entdeckung entlang des VTEM-Goldkorridors bei der Mine Limon

Zu den Gold-Highlights der neuen Entdeckung San Jose gehören:

13,26 g/t Au über 4,9 Meter, einschließlich 33,50 g/t Au über 1,2 Meter in Bohrung LM-24-4966;

4,92 g/t Au über 10,3 Meter, einschließlich 9,79 g/t Au über 4,9 Meter in Bohrung LM-24-4938; und

5,86 g/t Au über 4,7 Metern und 4,50 g/t Au über 5,3 Meter in Bohrung LM-24-4946.

Zu den Gold-Highlights der ehemals produzierenden Untertage-Goldzone Talavera gehören:

2024 Talavera-Bohrergebnisse:

6,38 g/t Au über 10,5 Meter in Bohrung LIM-24-4943;

14,55 g/t Au über 1,0 Meter und 23,60 g/t Au über 1,2 Meter in Bohrung LIM-24-4962; und

19,95 g/t Au über 0,4 Meter und 38,87 g/t Au über 1,2 Meter in Bohrung LIM-24-4953.

Calibre Mining hat das Potenzial, sich von einem kleineren Produzenten zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu entwickeln

Mit einer Produktionsprognose von 275.000 bis 300.000 Unzen für das Jahr 2024 und einem All-in Sustaining Cost von 1.275 bis 1.375 USD pro Unze ist Calibre gut positioniert, um im aktuellen Marktumfeld erfolgreich zu sein. Die bevorstehende Inbetriebnahme der Valentine Goldmine wird die Produktionskapazität erheblich erhöhen und die Kostenstruktur weiter verbessern.

Calibre Mining hat im zweiten Quartal 2024 beeindruckende Fortschritte gemacht. Mit soliden finanziellen Ergebnissen, bedeutenden Entwicklungen bei der Valentine Goldmine und einem starken Explorationsprogramm in Neufundland und Nicaragua ist das Unternehmen gut positioniert für zukünftiges Wachstum.

Die Hub-and-Spoke-Strategie in Nicaragua und die Diversifizierung der Produktionsbasis durch die Valentine Goldmine bieten eine solide Grundlage für langfristigen Erfolg.

In dem aktuell positiven Marktumfeld für Gold wird Calibre Mining erheblich von den steigenden Preisen und der zunehmenden Nachfrage profitieren.

Für Investoren, die von steigenden Goldpreisen profitieren möchten, könnte Calibre Mining eine attraktive Option sein.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.calibremining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

