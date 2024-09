Noch nie hat ein Betrugsskandal die Krypto-Welt so erschüttert: Im November 2022 meldete die Kryptobörse FTX Insolvenz an und löste damit eine spektakuläre Enthüllung von purer Macht- und Geldgier aus. Eine Enthüllung, die zeigt, welche Macht die Welt von Bitcoin, Ethereum und Co in unserem Finanzsystem darstellt. Im Zentrum des Betrugs steht Sam Bankman-Fried, der einst als neuer Krypto-König und Revolutionär der Szene gefeiert wurde. Sein Fall auf den Boden der Tatsachen war hart. Für 25 Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...