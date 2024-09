Die ASM International Aktie erreicht derzeit ein Allzeithoch nach dem anderen. Der niederländische Halbleiterausrüster profitiert enorm vom aktuellen Chipboom und der starken Nachfrage nach Halbleiterproduktionstechnologien. Trotz eines leichten Rückgangs in den letzten 30 Tagen konnte die Aktie im Jahresvergleich um über 36% zulegen und notiert aktuell bei 564,80 Euro.

Starke Fundamentaldaten untermauern Kursanstieg

Die hervorragende Performance spiegelt sich auch in den Fundamentaldaten wider. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 2,75 Euro je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 0,43% entspricht. Analysten rechnen zudem mit einem Gewinn pro Aktie von 13,96 Euro. Angesichts der positiven Aussichten im Halbleitersektor dürfte ASM International weiterhin von den milliardenschweren Investitionen in neue Chipfabriken profitieren.

ASM Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...