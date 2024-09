Die Aktie von Viking Therapeutics zeigt sich in den letzten Tagen äußerst dynamisch. Am 14. September schloss der Kurs bei 60,35 Euro, was einem leichten Rückgang von 0,54% entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwankung verzeichnet die Aktie auf Monatssicht ein Plus von 4,45%.

Analysten sehen großes Potenzial

JPMorgan hat kürzlich die Beobachtung von Viking Therapeutics mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 80 Dollar aufgenommen. Die Analysten erwarten insbesondere von den Phase-1-Daten für das orale Medikament 2735, die Anfang November veröffentlicht werden sollen, positive Impulse. Dieses Medikament könnte im wachsenden Markt für GLP-1-Therapien gegen Adipositas eine wichtige Rolle spielen.

Die Experten schreiben dem Medikament etwa 10% des US-Marktes für orale Adipositas-Behandlungen zu und glauben, dass die Viking-Aktie dieses Potenzial noch nicht vollständig widerspiegelt. Mit Blick auf die bevorstehenden Entwicklungen raten sie zu einer Long-Position in der Aktie.

