Die Erste Group Bank Aktie zeigt sich in den letzten Wochen relativ stabil. Zum Handelsschluss am 26. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 49,05 EUR, was einer leichten Monatsperformance von -1,11% entspricht. Trotz dieses geringfügigen Rückgangs bleibt die Aktie im Jahresvergleich mit einem beachtlichen Plus von 50,86% deutlich im positiven Bereich. Bemerkenswert ist auch, dass der aktuelle Kurs 34,86% über dem 52-Wochen-Tief liegt, was auf eine insgesamt robuste Entwicklung hindeutet.

Attraktive Dividendenrendite in Aussicht

Für Anleger dürfte besonders die erwartete Dividende von Interesse sein. Laut aktuellen Prognosen plant die Erste Group Bank für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,70 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspräche einer attraktiven Dividendenrendite von 6,07%, was in der aktuellen Niedrigzinsphase [...]

