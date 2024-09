Neues Management, Hebel durch Aktienrückkäufe… die Daimler-Truck-Aktie hat gerade einiges in petto, das die Papiere zweistellig nach oben befördern könnte. Das sollten Anleger jetzt wissen. Am 17. September öffnet die IAA Transportation in Hannover ihre Pforten. In diesem Jahr trifft die weltweit führende Nutzfahrzeugmesse nach starken Jahren auf ein schwierigeres Umfeld. Vor allem in Europa ist der Auftragseingang rückläufig. Möglicherweise kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...