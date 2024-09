Rothenburg (ots) -Unter dem Motto "Eintauchen" öffnete die Grosshändlerin Pistor vom 13. September bis 15. September 2024 ihre Türen. Mit Erfolg: Knapp 3'000 Personen nutzten die Möglichkeit, den Hauptsitz in Rothenburg zu besichtigen und eine unterhaltsame Zeit zu verbringen.Pistor wächst stetig. Mit knapp 700 Mitarbeitenden und einem Umsatz rund 800 Millionen Franken gehört das Unternehmen zu den grössten Arbeitgebern der Zentralschweiz. "Für ein Grosshandelsunternehmen, das die Schweiz mit Lebensmitteln und Non-Food-Produkten versorgt, sind wir der breiten Bevölkerung wenig bekannt", erklärt CEO Patrick Lobsiger. "Allzu häufig werden wir fälschlicherweise für einen Gipfeli-Hersteller gehalten. Das möchten wir ändern." Pistor beliefert längst nicht mehr nur Bäckereien, sondern auch Restaurants und Gesundheitsbetriebe wie Spitäler oder Altersheime mit ihrem breiten Sortiment von knapp 30'000 Artikeln. Hinzu kommt das digitale Einkaufszentrum Mercanto, auf dem Unternehmen Waren anbieten und kaufen können. "Dank unseren Tagen der offenen Tür konnten wir zeigen, wie vielfältig und innovativ unser Unternehmen ist", so Lobsiger. "Ausserdem durften wir ein tolles Fest feiern."Ein Dankeschön an die Rothenburger StimmbevölkerungDrei Tage lang öffnete Pistor ihre Türen für die Rothenburger Bevölkerung, die Familien der Mitarbeitenden sowie für die Kundschaft. Insgesamt kamen fast 3'000 Leute vorbei. Sie erfuhren auf einem Rundgang, wie Pistors Logistik funktioniert, durften Elektrolastwagen besichtigen und liessen sich im Festzelt unterhalten und verköstigen. "Dieses grosse Interesse an Pistor freut mich sehr", sagt Patrick Lobsiger. "Insbesondere konnten wir uns damit bei der Rothenburger Bevölkerung bedanken für das positive Abstimmungsresultat vom letzten Jahr." Im März 2023 hatte das Stimmvolk dem "Bebauungsplan Hasenmoos Süd" mit über 85% Ja-Stimmen grünes Licht erteilt. Somit wird Pistor am Hauptsitz in Rothenburg auf einer Fläche 31'700 Quadratmetern neue Infrastruktur bauen. Dies in Etappen und mit einer CO2-reduzierenden Bauweise. Es sind ausserdem eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine Teilbegrünung der Fassade sowie der vermehrte Einsatz von Elektro-LKWs geplant.Pressekontakt:Patrick Eigenmann, Verantwortlicher UnternehmenskommunikationTelefon: +41 41 289 83 25Email: media@pistor.chOriginal-Content von: Pistor Holding Genossenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060118/100922960