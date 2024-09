Am Sonntag richtig auschillen und bloß nicht an morgen denken? Effektiver kannst du dir den Montag nicht ruinieren. Diese Tipps helfen dir beim Start in eine harte Woche. Montag kommt plötzlich. Das zumindest dürfte die innere Uhr moderner Arbeitnehmender denken, wenn der Körper morgens aus dem Bett gejagt wird und nichts an ihm darauf vorbereitet ist. Bei Menschen, die in der Nacht zum Montag schlecht schlafen, kommen zwei Faktoren zusammen: Social ...

