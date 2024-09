Die Schneider Electric Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld robust. Mit einem aktuellen Kurs von 227,20 EUR (Stand: 15. September 2024) hat das Papier des französischen Energie- und Automatisierungsexperten im Jahresvergleich ein beachtliches Plus von 44,87% erzielt. Trotz eines leichten Rückgangs von 1,24% im vergangenen Monat bleibt die langfristige Entwicklung positiv. Besonders erfreulich für Anleger: Schneider Electric plant für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende von 3,50 EUR je Aktie, was einer attraktiven Rendite von 1,54% entspricht.

Solide Fundamentaldaten trotz hoher Bewertung

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich gemischt. Während das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3,64 und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,67 auf eine eher hohe Bewertung hindeuten, unterstreicht das positive Kurs-Cashflow-Verhältnis von 22,14 die finanzielle Stärke des Konzerns. Angesichts der führenden Marktposition von Schneider Electric im Bereich der Energieeffizienz und Automatisierung bleibt die Aktie für langfristig orientierte Investoren interessant.

