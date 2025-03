Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Neuemissionspipeline für Covered Bonds sprudelt weiterhin munter, aber nicht mehr so kräftig wie in den sehr starken Vorjahren, so die Analysten der Deka Bank.Auch die Nachfrage habe etwas nachgelassen, und die Zeichnungsquoten seien leicht gesunken. Trotzdem seien alle Covered Bonds bisher gut gezeichnet worden und hätten im Nachgang teils sogar deutlich positiv performen können. Die starke Verunsicherung an den Kapitalmärkten über die Zollpläne der neuen US-Regierung wirke sich auf Covered Bonds kaum aus, doch die kräftigen Bewegungen der Bund Swap-Spreads dürften die Spreads gegenüber den Swap-Sätzen nach oben drücken. Die Ankündigungen massiver Investitionsprogramme für Verteidigung und Infrastruktur würden auch deutliche Spuren bei SSAs und Länderanleihen hinterlassen. Auf der anderen Seite würden gedeckte Anleihen durch die mittlerweile nur noch niedrigen Renditeabstände gegenüber Senior Unsecured Financials an Attraktivität gewinnen. Dennoch könnten sich die Risikoaufschläge zunächst etwas ausweiten. (Ausgabe vom 10.03.2025) (12.03.2025/alc/a/a) ...

