Krypto-Analyst fragt Anleger: "Seid ihr mental bereit für die Rallye?"

Der Kryptomarkt befindet sich endlich wieder im Auftrieb! Nachdem man monatelang das Gefühl hatte, es herrsche totaler Stillstand, hat sich die Situation indessen wieder ein wenig gebessert. Besonders der Bitcoin ($BTC) konnte seine Dominanz weiter ausbauen und während die Kurse von Solana ($SOL) und Ethereum ($ETH) noch etwas zögerlicher laufen, konnte der Bitcoin bereits am Freitag den EMA 200 überschreiten. Damit bereitet er sich offenbar auf eine größere Bewegung vor, zumindest vermuten das einige Analysten.

(Am vergangenen Freitag konnte der Bitcoin endlich den EMA 200 überschreiten - Quelle: Tradingview.com)

Analyst zieht Vergleich zu Gold und dem Bitcoin

Der Analyst Vivek zieht in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) heute einen interessanten Vergleich. Er zeigt dabei auf, dass sich der Bitcoin in einer ähnlichen Konsolidierung befindet, wie Gold vor einiger Zeit, ehe darauf der nächste Bullenmarkt folgte.

Die Chartformation, die dem Bullenmarkt in Gold vorausging, zeigt unbestreitbar große Ähnlichkeit mit der derzeitigen Situation im Bitcoin. Die derzeitige Situation sowie der Anstieg vergangene Woche lassen es durchaus realistisch erscheinen, dass die Korrektur bald beendet sein könnte. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass der Bitcoin kurz vor einem phänomenalen Ausbruch nach oben steht. Damit würde auch der restliche Kryptomarkt wieder hervorragend performen und insbesondere Crypto All-Stars ($STARS).

Was Crypto All-Stars seinen Anlegern bietet

Crypto All-Stars ist ein Coin, der sich noch im ICO befindet, aber bei dem sich Analysten bereits mit optimistischen Kursprognosen überschlagen. Der Grund liegt in den zahlreichen Vorteilen, die $STARS seinen Anlegern schon vor dem offiziellen Börsenstart bietet. So gibt es etwa einen Staking-Pool der Anleger mit gewaltigen Prämien überzeugt.

Anleger, die ihre $STARS-Token staken, können sich bis zum Handelsstart bereits über 1.162 Prozent Rendite pro Jahr freuen. Diese könnte mit mehr Token im Pool zwar noch ein wenig sinken, aber Anleger, die etwa heute noch investieren, können dennoch überdurchschnittlich hohe Staking-Renditen in Form von zusätzlichen $STARS-Token erzielen.

(Der Staking-Pool von $STARS bietet Anlegern unglaubliche Prämien, wenn sie schnell genug investieren - Quelle: cryptoallstars.io)

Laut Analysten könnte Crypto All-Stars je nach Lage im Kryptomarkt zwischen x25 und x50 erzielen. Der Grund für die starken Prognosen liegt im sogenannten MemeVault-Ökosystem. Das ist ein revolutionärer Staking-Vertrag, der es erstmals ermöglicht, verschiedene Meme-Coins wie $DOGE, $WIF, $PEPE und viele weitere in einem einzigen Staking-Pool zu staken, egal auf welcher Blockchain sie basieren.

Und je mehr $STARS-Token ein Anleger vorab besitzt, desto höher fallen auch seine anschließenden Prämien aus. Dieses Ökosystem könnte die Nutzung und Nachfrage nach $STARS schon kurz nach dem Handelsstart regelrecht explodieren lassen. Anleger haben noch einige Stunden lang die Möglichkeit, zum besten Preis einzusteigen. Doch der Preis erhöht sich schon bald, also ist Eile geboten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.