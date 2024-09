Meta-Chef Mark Zuckerberg hat bei einem Interview-Auftritt über den größten Fehler seiner Karriere gesprochen. Dass er diesen künftig nicht wiederholen will, ist allerdings keine gute Nachricht für die Allgemeinheit. In dem bekannten US-Podcast Acquired geht es normalerweise um Strategien zur Führung von Konzernen. Im Interview mit Mark Zuckerberg vor rund 6.000 Menschen in San Francisco entlockten die Podcast-Macher dem Meta-Chef aber einige spannende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...