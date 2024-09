Borussia Dortmund's jüngste Verstärkung, ein 28-jähriger Stürmer, gab am Freitag sein Debüt beim 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim. Trotz einer dreimonatigen Spielpause aufgrund von Knieproblemen zeigte der 18-Millionen-Euro-Neuzugang eine beeindruckende Leistung. Der Sportdirektor lobte besonders die Präsenz des Spielers, seine Ballsicherung und sein Zusammenspiel mit dem Team. Obwohl der Angreifer noch kein Tor erzielte, sieht die Vereinsführung großes Potenzial in ihm und erwartet in naher Zukunft Trefferfolge.

Eingewöhnungsphase und Zukunftsaussichten

Der Neuankömmling selbst räumte ein, dass er noch Zeit benötige, um seine Bestform zu erreichen. Er betonte die Notwendigkeit, sich wieder auf die Grundlagen zu konzentrieren und sich besser mit seinen neuen Mannschaftskollegen abzustimmen. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer beachtliche 28 Tore in ebenso vielen Ligaspielen für seinen vorherigen Verein. Die Vereinsleitung zeigt sich zuversichtlich, dass der Spieler bald an diese Leistungen anknüpfen wird, sobald er sich vollständig in das Team integriert hat.

Anzeige

Die neusten Borussia Dortmund GmbH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Borussia Dortmund GmbH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...