Lidl in Deutschland bleibt seinem Anspruch treu, seinen Kunden hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten: Ab dem 16. September profitieren Kunden von dauerhaften Preissenkungen für Zucker. So fällt der Preis für Zucker in der 1-Kilogramm-Packung von 1,49 Euro auf 0,99 Euro, der Puderzucker in der 250-Gramm-Packung von 0,49 Euro (Grundpreis: 1,96 Euro/Kilogramm) auf 0,39 Euro (Grundpreis: 1,56 Euro/Kilogramm) und der Würfelzucker in der 1-Kilogramm-Packung von 1,69 Euro auf 1,29 Euro.



