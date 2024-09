DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 16. September

=== *** 08:00 DE/Großhandelspreise August *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Monetary Analysts 10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Firmenbesuch Evonik-Standort Herne zu "Herausforderungen der Chemiestandorte auf dem Weg zur Transformation", Herne *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 11:30 DE/Merck KGaA, PK: Merck & Siemens gehen strategische Partnerschaft ein 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, True Sale International, Übergabe des Abschlussberichts von Industrieinitiative zu Verbriefungen an Finanz-Staatssekretär Thoms, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 14:00 LU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Treffen der europäischen Chefvolkswirte 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Teilnahme an Pk bei 2. Jahrestagung "Regionale Transformation Gestalten", Essen *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September PROGNOSE: -5,0 zuvor: -4,7 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an Nationalem Stahlgipfel, Duisburg - UZ/Bundeskanzler Scholz, Reise in die Republik Usbekistan und die Republik Kasachstan - CN,JP,LU/Börsenfeiertag China, Japan, Luxemburg ===

