Die Nvidia-Aktie, einst der unangefochtene Star des KI-Booms, sieht sich mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert. Renommierte Hedgefonds-Manager wie Ken Griffin von Citadel Advisors und David Shaw von D.E. Shaw & Co. haben im zweiten Quartal 2024 ihre Beteiligungen an dem Chipgiganten deutlich reduziert. Griffin trennte sich von fast 80 Prozent seiner Nvidia-Aktien, während Shaw seine Position um mehr als die Hälfte kürzte. Diese Entwicklung wirft Fragen zur zukünftigen Dominanz Nvidias im KI-Sektor auf.

Umorientierung zu Small-Caps

Interessanterweise haben beide Hedgefonds-Manager gleichzeitig ihre Investitionen in Small-Cap-Unternehmen erhöht, insbesondere durch den Kauf von Anteilen am iShares Russell 2000 ETF. Experten sehen in dieser Verschiebung ein mögliches Indiz für attraktivere Bewertungen und Wachstumspotenziale im Bereich kleinerer Unternehmen. Trotz dieser Umschichtungen bleibt Nvidia weiterhin ein bedeutender Akteur im KI-Markt, dessen Entwicklung von Anlegern weltweit aufmerksam verfolgt wird.

