© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Affirm ist Anfang 2021 an den Markt gekommen und hat schon alle Höhen und Tiefen an der Börse miterlebt. Der US-Konzern wurde mit "Buy now, pay later" Angeboten bekannt. Jetzt möchte er im Konzert der großen mitspielen!Affirm feierte ein grandioses Börsendebüt. Schon eine Stunde nach Börsenstart hatte sich der Kurs von 49 US-Dollar auf 100 US-Dollar verdoppelt. Das Einkaufsmodell "Buy now, pay later" war zu diesem Zeitpunkt fast ein Selbstläufer. Als dann noch Shopify und Amazon als Kunden dazu kamen, war der Hype kaum noch aufzuhalten. Noch einmal ging es über 50 Prozent in die Höhe auf 168 US-Dollar. Hier endete allerdings das "Ratenzahlungs-Märchen" von Affirm. Von diesem Zeitpunkt an …