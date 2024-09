Borussia Dortmund's jüngste Verstärkung, ein 28-jähriger Stürmer, gab am Freitag sein Debüt beim 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim. Trotz einer dreimonatigen Spielpause aufgrund von Knieproblemen zeigte der 18-Millionen-Euro-Neuzugang eine beeindruckende Leistung. Der Sportdirektor lobte besonders die Präsenz des Spielers, seine Ballsicherung und sein Zusammenspiel mit dem Team. Obwohl der Angreifer noch kein Tor erzielte, sieht die Vereinsführung großes Potenzial in ihm und erwartet in naher Zukunft Trefferfolge.

Eingewöhnungsphase und Zukunftsaussichten

Der Neuankömmling selbst räumte ein, dass er noch Zeit benötige, um seine Bestform zu erreichen. Er betonte die Notwendigkeit, sich wieder auf die Grundlagen zu konzentrieren und sich besser mit seinen neuen Mannschaftskollegen [...]

