DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Vielfach Feiertagsruhe

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien, an denen am Montag gehandelt wird, geht es in engen Grenzen uneinheitlich zu. Vielfach wird aber nicht gearbeitet, in Japan, Südkorea und auf dem chinesischen Festland ruht das Geschäft an den Aktienmärkten wegen nationaler Feiertage. In Sydney geht es im Sog einer guten Vorlage der Wall Street um 0,4 Prozent nach oben. Der HSI in Hongkong gibt um 0,3 Prozent nach, gebremst von eher schwach ausgefallenen Konjunkturdaten aus China vom Wochenende.

Neben den Konjunkturdaten beschäftigt Marktteilnehmer die in dieser Woche am Mittwoch allseits erwartete erste Zinssenkung in den USA seit 2020. Die Spannung lebt davon, ob die Fed die Zinsen direkt um 50 Basispunkte oder "wie üblich" um 25 Basispunkte senken wird. Inzwischen wird die Wahrscheinlichkeit mit 57 Prozent höher eingeschätzt, dass es ein großer Schritt sein wird. Am Devisenmarkt drückt das weiter auf den Dollar. Er kostet unter anderem nur noch knapp über 140 Yen. Das ist der niedrigste Stand seit Sommer 2023. Auch die japanische Notenbank wird diese Woche über die Zinsen entscheiden. Sie sieht sich zwar auf einem Zinserhöhungspfad, mit einer weiteren Erhöhung wird zunächst aber noch nicht gerechnet.

Konjunkturseitig zeigte Chinas Wirtschaft im August weitere Anzeichen von Schwäche. Die Industrieproduktion stieg nur um 4,5 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 5,1 Prozent im Juli. Analysten hatten mit 4,7 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Inlandskonsum, stiegen um 2,1 Prozent, nachdem sie im Vormonat noch um 2,7 Prozent zugelegt hatten. Auch hier hatten Ökonomen mit 2,5 Prozent mehr erwartet. Im Immobiliensektor verlangsamte sich der Rückgang zwar etwas, dennoch sanken die Verkäufe neuer Häuser in den ersten acht Monaten aber und die Neubaubeginne gingen ebenso weiter zurück.

Chinas August-Daten deuteten darauf hin, dass der Konsum der privaten Haushalte weiterhin das schwache Glied der Wirtschaft sei, aber ein starkes Wachstumspotenzial bleibe, kommentieren die Ökonomen von CCB International. Politische Maßnahmen zur Förderung des Kaufs von Konsumgütern in großem Umfang schienen nur eine begrenzte Wirkung gehabt zu haben. Auch schwächere Autoverkäufe sorgten für Gegenwind. Die schwachen Daten erforderten eine stärkere Unterstützung durch die Politik, um die Einkommens- und Wachstumserwartungen zu stabilisieren. Die Ökonomen setzen in den kommenden Monaten auf höhere Fiskalausgaben und weitere Liquiditätshilfen.

Unter den Einzelwerten in Sydney hinken die beiden Rohstoffschwergewichte Rio Tinto (-0,7%) und BHP (unverändert) nach den Daten aus dem wichtigsten Rohstoff-Abnehmerland China hinterher. Dass Macquarie beide Titel von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft hat, geht darüber etwas unter. Zwar haben die Analysten zugleich ihre Gewinnerwartungen gesenkt, sie halten negative Faktoren wie sinkende Rohstoffpreise inzwischen aber für übermäßig eingepreist.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.131,50 +0,4% +7,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 17.318,16 -0,3% +1,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.549,88 -0,4% +9,9% 11:00 KLCI (Malaysia) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1100 +0,2% 1,1076 1,1077 +0,5% EUR/JPY 155,59 -0,2% 155,95 156,40 -0,0% EUR/GBP 0,8437 -0,0% 0,8442 0,8434 -2,7% GBP/USD 1,3155 +0,3% 1,3121 1,3135 +3,3% USD/JPY 140,17 -0,4% 140,79 141,19 -0,5% USD/CNH 7,1007 +0,0% 7,1001 7,1037 +2,0% USD/HKD 7,7956 -0,0% 7,7983 7,7992 -0,2% AUD/USD 0,6727 +0,3% 0,6704 0,6717 -1,2% NZD/USD 0,6175 +0,2% 0,6161 0,6180 -2,3% Bitcoin BTC/USD 58.436,35 -2,0% 59.649,30 57.907,85 +34,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,74 68,65 +0,1% +0,09 -3,2% Brent/ICE 71,59 71,61 -0,0% -0,02 -5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.585,83 2.577,99 +0,3% +7,84 +25,4% Silber (Spot) 30,99 30,71 +0,9% +0,28 +30,3% Platin (Spot) 1.001,45 998,87 +0,3% +2,58 +1,0% Kupfer-Future 4,18 4,19 -0,3% -0,01 +5,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

September 16, 2024 00:39 ET (04:39 GMT)

