Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck steht vor einem Meilenstein in der Elektromobilität. Ab Ende November soll der Mercedes-Benz eActros 600, ein elektrischer Langstrecken-Lkw, in Serie produziert werden. Mit einer beeindruckenden Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden verspricht das Fahrzeug eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen. Bei Nutzung der vorgeschriebenen Fahrerpausen für Ladevorgänge sind sogar Tagesstrecken von mehr als 1.000 Kilometern möglich. Diese Leistung wurde mit einem Gesamtzuggewicht von 40 Tonnen erreicht, was die Effizienz des Fahrzeugs unterstreicht.

Starke Nachfrage und Zukunftsaussichten

Die Resonanz auf den eActros 600 ist äußerst positiv. Seit Verkaufsstart verzeichnete Daimler Truck bereits 2.000 Bestellungen, mit weiteren Absichtserklärungen im vierstelligen Bereich. Diese hohe Nachfrage spiegelt das wachsende Interesse an umweltfreundlichen Transportlösungen wider. Angesichts verschärfter EU-Abgasregeln für schwere Nutzfahrzeuge ab 2030 positioniert sich Daimler Truck strategisch günstig. Die Unternehmensführung betont die Profitabilität des eActros 600 für Flottenbetreiber aufgrund seiner hohen Energieeffizienz. Mit diesem innovativen Produkt strebt Daimler Truck an, eine Vorreiterrolle im Bereich der emissionsfreien Langstrecken-Lkw einzunehmen.

Daimler Truck Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...