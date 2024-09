Der DAX hat sich in der vergangenen Woche sehr stark präsentiert. Am Freitag ging er mit einem Plus von einem Prozent auf 18.699,40 Zählern aus dem Handel. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von gut zwei Prozent. Und auch der Start in die neue Woche dürfte positiv ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 18.729 Zähler.In dieser Woche richten sich die Augen auf die US-Notenbank. Am Mittwoch wird hier erwartet, dass die Fed die Zinswende einläutet. ...

