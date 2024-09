Anlässlich des Internationalen Tags der Identität "ID Day" bekräftigt Thales sein Engagement für die Unterstützung globaler Identitätsinitiativen und die Förderung technologischer Fortschritte, die die Integration, die Sicherheit und das Vertrauen fördern.

Weltweit haben mehr als 850 Mio. Menschen keine legale Identität, was sie daran hindert, ihre Rechte einzufordern und Zugang zu grundlegenden Bürgerdiensten, wie z. B. Gesundheit, Bildung und Beschäftigung, zu erhalten.

Thales arbeitet seit mehr als 30 Jahren daran, vertrauenswürdige Identitäten für jedermann Wirklichkeit werden zu lassen, und setzt dabei modernste und verantwortungsvolle Technologien für biometrische und digitale ID-Lösungen ein.

Am 16. September feiert Thales den internationalen Tag der Identität (ID-Tag), einen symbolischen Tag, um das Ziel 16.9 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung hervorzuheben, eine legale Identität für alle zu schaffen. Der ID-Tag soll das Bewusstsein für die Bedeutung der legalen Identität als grundlegendes Menschenrecht und als Schlüssel für eine integrative soziale und wirtschaftliche Entwicklung schärfen. Thales unterstützt die weltweiten Bemühungen, jedem Menschen den Zugang zu einer sicheren und vertrauenswürdigen Identität zu garantieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240915637864/de/

(Photo: Thales)

Thales, ein führender Anbieter von sicherer physischer und biometrischer Identifizierung, hat sich aktiv an Projekten beteiligt, die dem UN-Ziel 16.9 für nachhaltige Entwicklung, einschließlich der Geburtenregistrierung, bis 2030 entsprechen. Nach den Schätzungen der Weltbank-Initiative Identification for Development (ID4D) für das Jahr 2023 haben weltweit über 850 Mio. Menschen keine offiziellen Ausweisdokumente. Dank der weltweiten Mobilisierung hat sich die Gesamtsituation seit 2020 verbessert, als 1 Mrd. Menschen keine legalen Ausweisdokumente besaßen.

Der ID-Tag unterstreicht die Bedeutung einer legalen Identität und die positiven Auswirkungen, die sie auf Einzelpersonen und Gemeinschaften weltweit hat. Eine legale Identität gewährt Zugang zu wichtigen Dienstleistungen, fördert die soziale Eingliederung und erleichtert die Teilnahme an der globalen Wirtschaft. Aus diesem Grund steht Thales, das von Juniper Research (in seinem "2024 Juniper Research Competitor Leaderboard") als die Nummer eins im Bereich der digitalen Identität anerkannt wurde, für eine Zukunft, in der jeder von seiner vertrauenswürdigen Identität profitieren und diese bestätigen kann, ohne jemanden zurückzulassen.

"Der ID-Tag ist eine wichtige Erinnerung daran, dass Identität ein grundlegendes Menschenrecht ist. In der heutigen vernetzten Welt ist ein sicheres und vertrauenswürdiges Ausweisdokument unerlässlich für den Zugang zu Dienstleistungen, die Ausübung von Rechten und die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir bei Thales setzen uns dafür ein, Innovationen bei biometrischen und digitalen Identitätslösungen voranzutreiben und sicherzustellen, dass jeder Einzelne seinen rechtmäßigen Platz in der Gesellschaft einnehmen kann. Unser Ziel ist es, mit unseren Lösungen eine Welt zu unterstützen, in der Identität sicher, inklusiv und universell anerkannt ist", sagte Youzec Kurp, VP Identity and Biometrics Solutions bei Thales Group

Eine sichere Identität ist mehr als nur ein Dokument; sie ist ein Tor zu neuen Möglichkeiten und ein Eckpfeiler des Vertrauens im digitalen Zeitalter. Die verantwortungsbewussten Biometrielösungen von Thales (vgl. TrUE Biometrics1 und die digitalen ID-Lösungen sind so konzipiert, dass sie die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen, die persönlichen Daten von Personen schützen und gleichzeitig den nahtlosen Zugang zu Dienstleistungen sowie die Mobilität erleichtern.

1 TrUE Biometrics steht für Tr ansparent, U nderstandable und schließlich E thical. Thales entwickelt seit Jahren hochsichere Lösungen, und die Biometrie hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, sowohl Sicherheit als auch Komfort zu bieten. Während die Technologie eine breite Palette neuer Bedürfnisse bedient, die durch den digitalen Wandel unserer Gesellschaft ausgelöst werden, unterstützt Thales auch Initiativen, die das Bewusstsein für die Vorteile und Risiken der Einführung biometrischer Identifizierungstechnologien schärfen. Thales ist ein zuverlässiger und verantwortungsbewusster Partner, da das Unternehmen transparente, verständliche und ethische biometrische Daten liefert.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien, der sich auf drei Geschäftsfelder spezialisiert: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Cybersicherheit und digitale Identität.

Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Die Gruppe investiert fast €4 Milliarden pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersecurity, Quantentechnologie, Cloud-Technologie und 6G.

Thales hat fast 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 18,4 Mrd. Euro.

BESUCHEN SIE

Thales Group

Digital Identity Security

Thales

Thales Digital Identity and Security

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240915637864/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Digital Identity and Security

Vanessa Viala

+33 (0)6 07 34 00 34

vanessa.viala@thalesgroup.com