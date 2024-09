NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Underperform" belassen. Die "Generation Z" bringe ein deutlich erhöhtes Tempo mit sich, was die Ablehnung klassischer, linearer Fernsehprogramme betrifft, schrieb Analyst Simon Baker in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Solchen Anbietern stehe eine weitere Phase bevor, in der sie sich entweder anpassen müssten oder dem Untergang geweiht seien./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2024

