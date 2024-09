Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

Im Erlebniscenter FLAiR Fürth steigern die drei internationalen Marken KFC, Smyths Toys und TEDi mit ihren neuen Filialen die Attraktivität und zudem die Auslastung der Flächen auf 95 Prozent



Fürth, 13.09.2024 - Das urbane Erlebniscenter FLAiR Fürth verkündet zum Termin des dritten Geburtstags den Einzug von drei neuen, attraktiven Mietern. "Wir freuen uns, dass die drei international erfolgreichen Marken KFC, Smyths Toys und TEDi das Einkaufs- und Gastronomie-Angebot des FLAiR noch in diesem Jahr ergänzen und weiter deutlich aufwerten", betonte Eva-Maria Zurek, CEO des Investors und Betreibers P&P Group im Rahmen des Starts der Jahrestags-Aktionswoche: "Das sind wichtige positive Weichenstellungen, die gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation von Handel und Gastronomie bemerkenswert sind. Das zeigt die Qualität des Standorts und des Center-Konzepts." Kentucky Fried Chicken wird als eine der international bekanntesten Restaurantmarken ab Mitte Oktober auf ca. 250 Quadratmetern im zweiten Erdgeschoss des FLAiR vertreten sein. Dann ermöglicht ein gesonderter Außenzugang dem auf die unterschiedlichsten Hühnerfleisch-Variationen spezialisierten Fast-Food-Riesen Öffnungszeiten über die Center-Regelung hinaus. Der Spielzeug- und Spielwarenexperte Smyths Toys begrüßt erstmals im November auf mehr als 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche seine Kunden - auf einer zuvor vom Virtual-Reality-Spielplatz Hologate genutzten Fläche im zweiten Erdgeschoss sowie weiteren angrenzende Ladenbereichen. Der Nonfood-Discounter TEDi mietet im ersten Erdgeschoss mehr als 600 Quadratmeter Verkaufsfläche, auf denen bisher der Bio-Supermarkt Denns vertreten war, plus eine angrenzende Fläche, und will ebenfalls noch in diesem Jahr eröffnen. "Dass die Flächen so namhaft besetzt werden können und wir damit eine Auslastung von 95 Prozent erreichen, ist eine sehr erfreuliche Entwicklung", betont Velimir Filipovic, General Manager des FLAiR, und in dieser Position zuständig für die Immobilie. "Zudem führen wir für die wenigen nun noch offenen Bereiche bereits sehr vielversprechende Gespräche." Im Rahmen des Beginns der Feierlichkeiten zum dritten Center-Geburtstag betonte Fürths Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung: "Für diese extrem wichtige Lage in Fürth war das vor einigen Jahren ein wirklicher Neustart. Dieser ist uns dank der hervorragenden Zusammenarbeit von Stadt und P&P Group optimal gelungen." Vor allem vor dem Hintergrund des herausfordernden Eröffnungstermins im September 2021, mit damals noch deutlichen Corona-Einschränkungen, sei das eine bemerkenswerte Leistung aller gewesen. "Das FLAIR hat eine hohe Aufenthaltsqualität und ist auch dank Events, Attraktionen und Aktionen heute ein zentraler Faktor Fürths, von dem nicht nur die Geschäfte und die Gastronomie im Center, sondern die gesamte Innenstadt profitieren", ergänzt Wirtschaftsreferent Horst Müller: "Dieser positive Domino-Effekt auf die Wirtschaftsstruktur ist nicht zu unterschätzen." In der bis zum 20. September dauernden Aktionswoche werden den FLAiR-Besucherinnen und Besuchern zahlreiche Attraktionen geboten. Da Familien mit Kindern zu einer zentralen Zielgruppe des Centers zählen, gehören zum Programm beispielsweise ein überdimensionaler Geburtstagskuchen, ein Fürther Glückskleeblatt mit zahlreichen Kinderwünschen, die von den FLAiR-Besuchern erfüllt werden können, eine Kids-Backstube und eine XXL Slot-Machine. Insgesamt bietet das FLAiR etwa 60 Einzelhandelsgeschäfte - sowohl mit internationalen Marken als auch regionalen und lokalen Mietern - und ein abwechslungsreiches Gastronomieangebot. 2016 hatte die P&P Group den Standort übernommen, anschließend bis 2021 eine komplett neue Immobilie errichtet und zu einem gefragten Treffpunkt in der Fürther Innenstadt entwickelt. Inzwischen hat sich die Zahl der Besucher des FLAiR durchschnittlich auf mehr als 10.000 Besucher pro Tag erhöht. "Die Filialen attraktiver Marken, die in diesem Jahr noch dazukommen, werden diese positive Tendenz sicher weiter fördern", ist Filipovic optimistisch. Sowohl die neuen als auch die bisherigen Mieter im FLAiR Fürth profitieren von dem besonderen Energieeffizienzkonzept der Immobilie. Dazu gehört vor allem die Kombination eines Blockheizkraftwerks mit drei hochmodernen Kältemaschinen inklusive rohstoff-schonender Wärmerückgewinnung. Aufgrund dieser umweltfreundlichen Konzeption ist die Erlebniscenter-Immobilie durch den TÜV Süd auch BREEAM zertifiziert worden, mit der Nachhaltigkeits-Bestnote "Exzellent".

