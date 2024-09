The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2024ISIN NameHK0000215860 CHINA DEV.BK 2024 MTNUS92936MAF41 WPP FINANCE 10 14/24XS1111314651 DEV.BK JAPAN 14/24 MTNXS1577950402 COCA COLA ICEC.17/24 REGSXS1685653302 LDN STOCK EXCH.GRP 17/24XS1492671158 BP CAPITAL MKTS 16/24 MTNXS1685798370 AHOLD DELHA. 17/24DE000A30VM45 KRED.F.WIED.22/24 MTNDE000A30VM37 KRED.F.WIED.22/27 MTNXS2521055223 DZ BANK IS.A1838XS2530031546 MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLRXS1493322355 ENI S.P.A. 16/24 MTNDE000A3LMVH5 ADLER GROUP 23/25 FLRDE000DW6C8M2 DZ BANK IS.A2209DE000A3LF6J0 ADLER FIN. 23/25XS2049804896 BK EAST ASIA 19/UND FLREU000A3JZSL3 ESM 24-19.09.24