The following instruments on XETRA do have their first trading 16.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.09.2024Aktien1 CA83411A1066 Sol Strategies Inc.Anleihen1 USU71878AB59 Phinia Inc.2 BE6355549120 Azelis Finance N.V.3 NO0013333419 NES Fircroft Bondco AS4 US00828EFD67 African Development Bank5 DE000DW6AE35 DZ BANK AG6 US683234AW86 Ontario, Provinz7 XS2898198358 ADNOC Murban RSC Ltd.8 XS2898198515 ADNOC Murban RSC Ltd.9 XS2898198432 ADNOC Murban RSC Ltd.10 US29365TAP93 Entergy Texas Inc.11 US45828Q2E67 Inter-American Investment Corp.12 IT0005611758 UniCredit S.p.A.13 IT0005611659 Italien, Republik14 AU3CB0313419 Qantas Airways Ltd.