Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 16-Sep-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 September 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 13 September 2024 it purchased a total of 500,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 300,000 200,000 EUR1.8600 Highest price paid (per ordinary share) GBP1.5700 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.8340 GBP1.5500 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.8460 GBP1.5571

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 633,856,012 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

London Stock Exchange

