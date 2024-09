Paris (ots/PRNewswire) -Remedee Labs, ein französisches Healthtech-Start-up, das sich auf die nichtmedikamentöse Behandlung von chronischen Schmerzen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es für sein Armband zur Endorphinstimulation durch Millimeterwellen in Europa den Status eines Medizinprodukts erhalten hat. Die Lösung von Remedee Labs ist somit das erste klinisch validierte und zertifizierte Medizinprodukt in Europa für die Linderung der Symptome von Fibromyalgie, einer Krankheit, für die es bisher keine spezifische Behandlung gab.Dieser Durchbruch stellt einen Wendepunkt in der Behandlung von Millionen von an Fibromyalgie leidenden Patienten dar."Der Erhalt des Medizinprodukt-Status in Europa für die Behandlung von Fibromyalgie ist ein großer Erfolg für Remedee Labs, aber vor allem für die Patienten, die an Fibromyalgie leiden und für die es bisher keine zugelassene und spezifische Behandlung gab", erklärt Dr. David CROUZIER (PhD), CEO von Remedee Labs.Die Erlangung des Status als Medizinprodukt wurde durch die klinische Studie FIBREPIK (https://remedeelabs.com/en/fibromyalgia/) unterstützt, deren Ergebnisse im November 2023 auf dem American College of Rheumatology (ACR) vorgestellt wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass die Verwendung des Remedee Armbands dreimal täglich (30 Minuten) zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der Teilnehmer führte, mit einer signifikanten Reduktion von Schmerzen, allgemeiner und körperlicher Erschöpfung, Angst und Depression sowie einer Verbesserung der Schlafqualität.Über die Lösung von Remedee LabsRemedee Labs bietet eine innovative, nichtmedikamentöse Lösung zur Linderung der Symptome von Fibromyalgie. Sie kombiniert ihre Millimeterwellen-Neuromodulationstechnologie (endorphinstimulierendes Armband) mit einem umfassenden Begleitprogramm, das für die erfolgreiche Behandlung chronischer Schmerzen unerlässlich ist.Über Remedee LabsRemedee Labs ist ein 2016 gegründetes Healthtech-Startup, das sich auf die Behandlung chronischer Schmerzen spezialisiert hat. Remedee Labs wurde von drei Experten auf dem Gebiet der medizinischen Mikro- und Nanotechnologie sowie der biomedizinischen Forschung mit dem Ziel gegründet, eine einzigartige Technologie zu entwickeln: das erste endorphinstimulierende Armband.Derzeit haben zwei klinische Studien die Wirksamkeit dieser Technologie bei der Behandlung von Schmerzen bei Osteoarthritis und Fibromyalgie nachgewiesen.Weitere Informationen zu Remedee Labs: https://remedeelabs.comKontakt:Quentin RICHARDquentin.richard@remedee.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2272538/Remedee_Labs_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zulassung-des-ersten-medizinproduktes-zur-behandlung-von-fibromyalgie-in-europa-302247869.htmlPressekontakt:Quentin RICHARD - Kommunikationsmanager,+33 (0)7 67 17 01 91 - quentin.richard@remedee.comOriginal-Content von: Remedee Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155636/5864910