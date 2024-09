Der Start in die Bundesliga-Saison 2024/25 ist dem BVB geglückt. Am Freitag gewannen die Dortmunder ihr Heimspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter aus Heidenheim mit 4:2. Durch den Sieg, bei dem auch der zuvor verletzte Neuzugang Serhou Guirassy erstmals mitwirken konnte, kletterte das Team von Trainer Nuri Sahin auf Platz 2 in der Tabelle. In dieser Woche stehen für den BVB nun zwei sehr wichtige Auswärtssiege an. Am kommenden Samstag reist man nach Stuttgart, dem Vize-Meister des Vorjahres, ...

