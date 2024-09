Rund 25 Prozent in drei Handelstagen. Die Neubewertung beim AKTIONÄR-Hot-Stock Ion Beam Applications hat zuletzt so richtig an Fahrt aufgenommen. Kein Wunder, werden durch eine Serie-A-Finanzierungsrunde beim Joint Venture PanTera endlich verborgene Werte gehoben. Ein Szenario, auf das DER AKTIONÄR bereits in Ausgabe 26/24 hingewiesen hat."Das größte Wachstumspotenzial birgt nach Ansicht des AKTIONÄR allerdings das Segment mit "anderen Teilchenbeschleunigern". Hier zielt Ion Beam Applications mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...