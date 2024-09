Hannover (www.anleihencheck.de) - Zinssenkungsfantasien helfen den Märkten (Aktien im Plus; Bondrenditen runter), so die Analysten der Nord LB.Nach der Zinssenkung durch die EZB stünden die Märkte nun vor einer regelrechten Woche der Notenbanken. Das FOMC werde der Zentralbank in Frankfurt faktisch folgen - auch wenn man dies natürlich nicht eingestehen könne - und die FED Funds Target Rate dürfte somit sinken. Die Analysten würden eher von einem vorsichtigen Zinsschritt ausgehen. Die Offiziellen in Washington würden nicht hektisch wirken wollen. Gewisse Sorgen bezüglich der Beschäftigungssituation in den USA müssten eine Anpassung der US-Geldpolitik aber erforderlich machen. So rücke bei der Arbeitslosenquote U6 beispielsweise inzwischen die psychologisch wichtige Marke von 8,0% in den Fokus. ...

