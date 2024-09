Die Fed-Entscheidung dominiert die neue Woche. Die offizielle Prognose lautet auf eine erste Zinssenkung um 25 Basispunkte, aber die Börse hat mehr eingepreist. Daimler Truck beginnt die Produktion des eActros. Bisher liegen jedoch nur 2.000 Bestellungen vor. Springer Deal noch in dieser Woche? Döpfner und KKR sollen kurz vor einer Einigung stehen.Der Aktienhandel in Asien ist am Montagmorgen sehr ruhig. Die meisten asiatischen Länder begehen heute Feiertage. China feiert am Montag und Dienstag das Mittherbstfest, Japan begeht den Tag des Respekts vor dem Alter ...

